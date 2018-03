Rainieri (Lega): “Anche a Parma un risultato storico. Cambiare anche in Regione non è impossibile”

“Quello della coalizione di centro destra e in particolare della Lega è un risultato eccezionale anche e soprattutto nel nostro territorio”.

Questo il primo commento che ha rilasciato il Vice Presidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia- Romagna, Fabio Rainieri, riguardo all’esito delle elezioni politiche che vede il suo partito, la Lega, ottenere di gran lunga il miglior risultato della sua storia sia a livello nazionale che locale ed essere con notevole margine la prima lista della coalizione più votata, quella di centrodestra.

“Si è verificato un cambiamento epocale: per la prima volta a Parma il centrodestra è la prima coalizione e la Lega ne è la forza trainante avendo preso quasi 3 quinti dei voti di coalizione su tutto il collegio proporzionale – ha quindi proseguito il Consigliere regionale leghista – Abbiamo raccolto quanto abbiamo seminato in anni di battaglie sul territorio. Riceviamo ora il premio per come in Regione siamo riusciti a svelare la cattiva amministrazione del PD ma anche dei suoi alleati come Pizzarotti a Parma, per come i sindaci del Carroccio e le amministrazioni a forte componente leghista si sono dimostrati vicini ai cittadini e capaci di risolvere i loro problemi, e per come tutti gli eletti e i militanti sul territorio abbiano dimostrato concretezza e sincerità nella loro attività politica. Un grande complimento e un doveroso ringraziamento va però anche al nostro leader, Matteo Salvini, al suo intuito politico e alla sua capacità di convincere tanti italiani che le cose possono cambiare perchè non si deve per forza accettare l’immigrazione incontrollata, l’insicurezza personale e pubblica e l’incertezza sul lavoro e sui redditi.

Il grande sconfitto di questa tornata elettorale è invece il PD con la sinistra, penalizzati dalla loro ipocrisia e dal governare male tutto il Paese oltre al territorio dove fino ad oggi hanno sempre primeggiato, in cui si evidenziano gravi problemi di sicurezza urbana ma anche idrogeologica, una sanità che continua a peggiorare e servizi pubblici sempre più scadenti. Di certo ora come Lega non ci fermeremo ma continueremo nelle nostre iniziative convinti, dati elettorali alla mano, che anche il far cambiare colore alla Regione Emilia-Romagna non è più impossibile”.