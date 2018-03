E se il prossimo Papa fosse donna? Lo spettacolo pluripremiato “Sic transit gloria mundi” va in scena a San Polo di Torrile

Ospite del Comune di Torrile, per la rassegna “Marzo in Rosa”, Ippogrifo Produzioni porta in scena, venerdì 9 marzo alle ore 21, in piazza Pertini a San Polo, la replica dello spettacolo pluripremiato, da mesi in tournee nazionale, scritto e diretto da Alberto Rizzi: SIC TRANSIT GLORIA MUNDI, con Chiara Mascalzoni come protagonista.

Ippogrifo e il Comune di Torrile hanno già avuto una importante collaborazione nello scorso mese di Novembre con la realizzazione di una conferenza e di uno spettacolo per la celebrazione del 25 novembre, Giornata mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Tornano ora con questo soggetto “impegnato”, ma allo stesso tempo caratterizzato da un’arguta e brillante ironia: la storia di Papa Elisabetta I, la prima donna Papa immaginata in un futuro, improbabile ma possibile. La convincente ed abile interpretazione della Papessa, nel monologo su cui si fonda lo spettacolo, è valsa alla protagonista Chiara Mascalzoni, prima attrice di Ippogrifo, un’unanime approvazione da parte della critica, che le ha riconosciuto una magistrale padronanza del palco, e il riconoscimento di diversi premi (tra cui, “migliore interpretazione DOIT Festival 2017”, a Roma).

SIC TRANSIT GLORIA MUNDI è la storia inventatissima della prima donna che sarà eletta Papa. Un monologo fanta-storiografico che immagina sul soglio di Pietro una DONNA. Una potente e immaginifica riflessione sul ruolo della donna nella chiesa cattolica. Non solo per parlare dell’esclusione delle donne dal sacerdozio, ma più in generale per analizzare le ragioni storiche, teologiche e religiose della sudditanza della donna all’uomo nella chiesa e nel cattolicesimo laico. Tre sono i pilastri dello spettacolo: il ruolo della donna nel passato della chiesa, la biografia inventata della prima papa e infine una storia alternativa e possibile della chiesa attraverso le donne. Critica surreale ed estrema al maschilismo della chiesa e quindi al maschilismo del mondo laico. Si uscirà dallo spettacolo spiazzati e storditi domandosi davvero “in fondo perché è tanto bizzarro immaginare una donna papa?”

NOTE DI REGIA

Anni di studi e confronti, letture e ricerche hanno portato alla stesura del copione di Sic Transit Gloria Mundi. Per compiere l’indagine nei pregiudizi, storici e teologici, del ruolo della donna nella chiesa cattolica e quindi anche per riflettere universalmente sul ruolo femminile nel mondo e nella cultura occidentale il regista Alberto Rizzi punta tutto sul suo puro, irriverente e disarmante stile registico.

Una prova attoriale importante per Chiara Mascalzoni chiamata a roboanti costruzioni sceniche, a dare corpo e voce ad un racconto pieno di invenzioni e di emozioni.

Un passo che si potrebbe dire “nuovo” per il centro di produzione Ippogrifo ma che prosegue invece nel suo percorso di ricerca con filologica coerenza e sempre in modo indipendente e inaspettato.

CREDITS

– VINCITORE DEL SECONDO POSTO PREMIO CERVI 2016 (Reggio Emilia)

– VINCITORE DEL PRIMO PREMIO ENDAS EMILIA ROMAGNA 2016 (Bologna)

– VINCITORE MIGLIORE INTERPRETAZIONE DOIT FESTIVAL 2017 (Roma)

– VINCITORE MIGLIOR SPETTACOLO L’ITALIA DEI VISIONARI 2017 (Rimini)

– VINCITORE MIGLIOR SPETTACOLO L’ITALIA DEI VISIONARI 2017 (Novara)

– VINCITORE MIGLIOR SPETTACOLO CONTEMPLAZIONI 2017 (Ferrara)

– VINCITORE rosa MIGLIORI SPETTACOLI MILANO OFF 2017 (Milano)

– SELEZIONATO FINALISTA FRINGE 2017 (Roma)

– SELEZIONATO CORTI TEATRALI 2017 (Roma)

– SELEZIONATO AVIGNONE 2018

INFORMAZIONI: Barbara Baldo, per Ippogrifo Produzioni, 349.3855245

Web: www.ippogrifoproduzioni.com

Mail: infoippogrifo@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/pippogrifi/