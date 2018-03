Partono i giovedì di Impresa Donna organizzati da Confesercenti

Dall’8 marzo parte ufficialmente il nuovo progetto dedicato a tutte le imprenditrici e libere professioniste che per tutto il mese ogni giovedì, dalle 14 alle 17.30, potranno approfondire temi importanti relativi all’avvio o allo sviluppo della propria attività.

Confesercenti Parma e il Comitato Impresa Donna hanno infatti voluto fornire i giusti strumenti alle protagoniste del mondo dell’imprenditoria femminile attivando uno sportello specificamente creato per fornire le informazioni tecniche nella sede di Confesercenti Parma in via La Spezia 52/1a.

Gli appuntamenti saranno dedicati alle grandi tematiche che interessano le imprese, dall’accesso al credito e finanziamenti alle innovazioni nel mondo del lavoro passando per gli aggiornamenti delle normative di riferimento e della finanziaria 2018. Conclusione, il 29 marzo, con la consulta Impresa Donna e l’incontro con le imprenditrici del territorio per fare il punto sullo stato dell’arte dell’imprenditoria femminile.

I professionisti di Confesercenti Parma sono a disposizione su appuntamento ogni giovedì dalle 14 alle 17.30 ed è possibile ricevere maggiori informazioni al numero 0521.382611.

PROGRAMMA – Giovedì di Impresa Donna:

Giovedì 8 Marzo

TIZIANO TANZI

Accesso al credito. finanziamenti, fondi, bandi eropei

Giovedì 15 Marzo

DOTT.SSA EVI PIZZETTI

Finanziaria 2018 agevolazioni imprenditoria femminile

Giovedì 22 Marzo

ILARIA ZAPPACOSTA

Utilizzo dei voucher, le nuove detrazioni in merito ai contratti di lavoro

Giovedì 29 Marzo

CONSULTA IMPRESA DONNA

Il comitato incontra le imprenditrici. L’importanza di fare rete sul territorio

ORARI DELLO SPORTELLO: 14.00-17.30

SALA GIUNTA CONFESERCENTI

SI RICEVE SU APPUNTAMENTO. Tel. 0521382611