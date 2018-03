Anche Parma all’Urban Future Global Conferenze a Vienna

L’assessore alle politiche di sostenibilità ambientale, Tiziana Benassi, insieme a Infomobility, ha partecipato, nei giorni scorsi, a Vienna, all’URBAN FUTURE Global Conference, la più grande convention sul tema dello sviluppo sostenibile delle città, per farne realtà più sostenibili e, quindi, più vivibili. Parma non poteva, quindi, mancare a questo importante momento.

Son stati circa 3 mila i partecipanti da oltre 400 città, provenienti da 50 Paesi dei quattro continenti: l’Urban Future è il principale luogo d’incontro dei “City-Changers”, le persone che si impegnano a stimolare i cambiamenti in tema di sostenibilità. Durante la tre giorni viennese, sindaci, architetti, esperti di mobilità, urbanisti, scienziati, manager della sostenibilità, rappresentanti di imprese “start-up”, ambientalisti ed esperti di innovazione si sono confrontati su idee, azioni e best practices in tema di sostenibilità. Il futuro sarà deciso nelle città e dai loro amministratori, per questo sono fondamentali i modelli ed i nuovi modi di convivenza fra i cittadini che vengono creati e sperimentati in tema di mobilità sostenibile, risparmio energetico, car e bike sharing, fino alla realizzazione di quartieri satellite a misura d’uomo. Di tutto questo si è parlato durante l’evento, in sessioni dedicate ai quattro argomenti principali: energia e risorse, mobilità, urbanistica ed inclusione e pianificazione sociale.

“Per favorire i cambiamenti nelle città è essenziale formare un network tra le persone, in modo tale da creare opportunità per condividere idee ed esperienze, per imparare gli uni dagli altri. Dai successi ma anche dai fallimenti. Ed è per questo che il Comune di Parma ha deciso di partecipare all’evento, perché questa è la direzione che vogliamo prendere – – ha sottolineato l’assessore alla Sostenibilità Ambientale, Tiziana Benassi. Questo evento si colloca a pochi giorni di distanza dalla cerimonia del Patto dei Sindaci 2018 che si è tenuta a Bruxelles. La nostra città sta perfezionando i documenti di adesione al Patto impegnandosi al rispetto degli obiettivi UE di riduzione dei gas a effetto serra (40% entro il 2030) ed all’adozione di misure per adattare le città ai cambiamenti climatici”. L’assessore Tiziana Benassi, delegata dal sindaco Federico Pizzarotti, rappresenta la città di Parma nel gruppo dei “City-Changers”.