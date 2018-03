Rainieri (Lega): “La sconfitta è anche di Pizzarotti”

“Anche se Pizzarotti cerca di dissimulare, la sconfitta alle politiche è anche sua”. Questo il commento che ha rilasciato il Vice Presidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna ed esponente della Lega nord, Fabio Rainieri, riguardo alle dichiarazioni post voto alle elezioni politiche fatte dal Sindaco di Parma, Federico Pizzarotti.

“Ora, a risultati acquisiti, il Sindaco di Parma torna a dichiararsi civico e si dice pronto a collaborare anche con i neo eletti parlamentari della Lega. Prima però si era apertamente schierato con la coalizione di centrosinistra, nello specifico con la lista + Europa della Bonino – ha proseguito Rainieri – Un vero civico non si sarebbe schierato. Lui invece lo ha fatto, sia perché pensava furbescamente che la maggior rappresentanza parlamentare del nostro territorio l’avrebbe avuta quella coalizione, sia in quanto vede nell’allearsi al PD il suo personale futuro politico. Il suo partito dei sindaci, infatti, guarda a sostenere Bonaccini o comunque il candidato presidente del centrosinistra alle prossime elezioni regionali. Per non parlare poi della sua stucchevole iniziativa da Sindaco antifascista. Con la sua scelta ha dimostrato di guardare solo ai suoi interessi e non a quelli della città che amministra perché, come ha capito benissimo la maggioranza dei parmigiani, non è il PD che ha mal governato ad avere le soluzioni per i problemi di competenza nazionale che ha Parma e in cui lo stesso Pizzarotti si affanna, in primo luogo il degrado, la sicurezza personale e pubblica e l’eccessiva tassazione. È semmai la Lega a considerare quei problemi prioritari e da risolvere. E comunque, visto anche il risultato del partito che ha lasciato, il M5S, ha dimostrato di non avere grande lungimiranza politica”.