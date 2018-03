Callori (FI): “Il prossimo obiettivo è vincere le comunali di Salso”

Agli eletti nel Collegio Piacenza – Parma – Reggio Emilia nella Coalizione di Centro Destra i miei complimenti ed auguri di buon lavoro, certo che sapranno occuparsi quotidianamente e seriamente dei problemi e delle difficoltà dei territori. Grazie alle candidate alla Camera e al Senato Francesca Gambarini e Laura Schianchi per il lavoro svolto in questo periodo di campagna elettorale e grazie a tutti gli elettori che hanno votato Forza Italia.

La nuova Legge elettorale premia le coalizioni: la Coalizione di Centro Destra ha ottenuto un ottimo risultato e ritengo quindi opportuno che sia la Coalizione stessa ad avere l’incarico di formare il nuovo Governo.

Nella maggior parte dei Comuni il Centro Destra ha vinto e anche a Parma città il risultato di Forza Italia del 9,76% è indubbiamente positivo con discrepanza rispetto alle amministrative di solo un anno fa dove la frammentazione delle liste e altri fattori non territoriali avevano influenzato negativamente.

Forza Italia, con l’ Alleanza di centro destra ha ampiamente dimostrato che quando è presente sul territorio ottiene ottimi risultati e in questi anni ha ottenuto diverse vittorie elettorali. Non occorre quindi rifondare Forza Italia!!! E’ necessaria solo molta volontà e serio impegno per rispondere adeguatamente alle necessità e alle richieste dei cittadini.

L’obiettivo imminente di Forza Italia e della Coalizione è di vincere le elezioni amministrative anche a Salsomaggiore per far uscire il paese da quel blocco statico in cui la sinistra lo ha intrappolato e l’esito alle urne, ancora una volta, ci darà ragione.”

Fabio Callori, Vice Coordinatore Regionale Vicario di Forza Italia – Emilia Romagna