Freddi (+Europa): “Le persone che ci hanno scelto non devono rimanere senza voce”

Quando abbiamo scelto di chiamarci +EUROPA abbiamo deciso di sfidare la corrente, i pregiudizi, le notizie false e la disillusione che in Italia si erano fatti egemoni.

Lo abbiamo fatto consapevoli che per migliorare davvero l’Europa non bastano i proclami fondati sul rancore e sulla paura, ma proposte concrete per costruire un’Italia più umana ed efficiente in una Europa davvero più unita e democratica.

Dopo i risultati di domenica ne siamo ancora più convinti.

Perché le centinaia di migliaia di persone che ci hanno scelto, ci hanno supportato e sono diventate parte fondante del nostro progetto non rimangano senza voce e non smettano di credere che un’alternativa c’è. Saremo quella voce anche con i nostri eletti, non importa se pochi, con i nostri attivisti e volontari, con tutta la passione, il coraggio e la verità di cui siamo capaci.

Ora è davvero il tempo di restare +uniti.

Marco Maria Freddi, LiberaMenteRadicale – Radicali Parma