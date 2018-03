La rassegna musicale “A tu per tu” propone otto concerti di alto livello artistico nella Rocca di Sala Baganza

Una rassegna concertistica che abbraccia tutto l’anno, con otto eventi di grande spessore artistico, sotto la direzione del Maestro Claudio Piastra e con la collaborazione di Parma OperArt.

“A tu per tu” si trasforma in un cartellone unico, fortemente voluto dall’Amministrazione comunale di Sala Baganza, che raccoglie le fortunate programmazioni primaverili e autunnali, all’interno del quale rientrerà anche il concerto estivo alla Pieve di Talignano. Un successo lungo 12 anni che si rinnova e che porterà ad esibirsi per otto domeniche, nello splendido Oratorio della Rocca di Sala Baganza, artisti e formazioni di spessore nazionale e internazionale: UmbriaEnsemble, Claudio Mansutti, Riccardo J. Moretti, Bai Yanfeng, Alexander Hülshoff, PianoX2, Serena Canino, Francesco Mariozzi, Italian Opera Ensemblee lo stesso direttore artistico, accompagnato dal trio jazz Pagani-Catalini-Tolotti.

La rassegna si apre domenica 11 marzo alle 18 con UmbriaEnsemble e Claudio Mansutti, con un programma dedicato a Mozart eseguito da una formazione di alta qualità artistica alla costante ricerca musicale, definita dalla critica come “punta di diamante” dell’attuale produzione cameristica italiana, modulare e agile nell’organico – dal Trio all’Ottetto, fino alla compagine orchestrale con l’Orchestra da Camera “i Solisti dell’Umbria”. L’approccio di repertorio di UmbriaEnsemble è caratterizzato da vitale dinamismo aperto al confronto ed alla sinergia anche con le altre Arti. Presenti da anni sulla scena concertistica, collaborano spesso con solisti di prestigio come il clarinettista Mansutti, artista di livello internazionale che si è esibito con solisti e gruppi musicali di grande prestigio, fra i quali si ricorda la collaborazione costante con i solisti dei Berliner.

Domenica 22 aprile, sempre alle 18, il gradito ritorno del compositore e pianista Riccardo J. Moretti, che si esibirà al pianoforte e voce coadiuvato dal sound designer Giovanni Nulli. Musiche composte ed eseguite dal vivo dal Maestro stesso, un mix della sua prolifica vena compositiva, che riguarderanno le partiture scritte per colonne sonore cinematografiche o per spettacoli di danza e di teatro, oltre alle composizioni di musica ebraica.

Domenica 6 maggio (ore 18) il grande appuntamento “A solo Bachiano” con la musica di Bach e le sue Suite, uno dei più grandi capolavori che siano mai stati scritti per strumento solistico, eseguite dal violoncellista tedesco Alexander Hülshoff. Interprete famoso e acclamato nei più importanti festival sia come solista che come componente del “Bamberg Trio”, Hülshoff è direttore di una delle Accademie più prestigiose al mondo per la formazione cameristica: “Villa Musica” con sede a Koblentz.

Da alcuni anni la stagione concertistica offrire anche una vetrina a giovani esecutori di particolare talento, vincitori di concorsi internazionali che ogni volta hanno scatenano l’entusiasmo del pubblico. Due gli appuntamenti, sempre alle ore 18. Il primo è perdomenica 13 maggio con il giovane Bai Yanfeng, pianista e vincitore del Concorso Shenzhen (Cina), che eseguirà musiche di: Beethoven, Liszt, Debussy, Rachmaninov. Domenica 18 novembre si esibirà invece il vincitore del 4° Tadini International Competition 2018, Concerto-Borsa di Studio in collaborazione con l’Accademia Tadini di Lovere e l’Associazione PianoFriends di Milano.

Il cartellone include anche il tradizionale e seguitissimo concerto sul sagrato della Pieve Romanica di Talignano, che si terrà domenica 12 agosto alle ore 21,15. Preceduto da una visita guidata, l’appuntamento dal titolo “Il classico incontra il jazz”, sarà un omaggio a Claude Bolling. Solista alla chitarra, il direttore artistico della rassegna Claudio Piastra, artista di fama internazionale, accompagnato dal trio jazz formato da artisti di consolidata esperienza e qualità: Simone Pagani (pianoforte), Franco Catalini (contrabbasso)e Marco Tolotti (batteria).

Domenica 30 settembre (ore 18) la “Sinfonia in salotto”, con un altro gradito ritorno, quello del duo PIANOX2 formato da Rossella Spinosae Alessandro Calcagnile. Un curriculum di grande spessore (non ultimo l’esibizione alla Carnegie Hall) quello dei due artisti, impegnati su diversi fronti: Spinosa è compositrice con centinaia di esecuzioni in tutto il mondo, mentre Calcagnile è direttore d’orchestra principale dell’Orchestra Cantelli di Milano e del Teatro di Messina. In questo concerto, saranno affiancati da due grandi professionisti di pari livello:Serena Canino, violino, e Francesco Maritozzi, violoncello, che eseguiranno Sinfonie di Beethoven e Mendelssohn in trascrizioni d’epoca.

Domenica 28 ottobre (ore 18) sarà la volta dell’Italian Opera Ensemble formata per l’occasione da Kim Bravi, mezzo soprano, Giuseppe Lo Preiato, oboe, Raffaele Bertolini, clarinetti, e Lodi Luka al pianoforte. Dall’esperienza del passato glorioso delle formazioni di musica da camera del nord Europa, il gruppo si prefigge, con la collaborazione di interpreti di grande qualità ed esperienza, di allietare il pubblico con arie e ouverture operistiche. Il programma spazierà da Rossini, Mozart, Bizet, Klezmer, Luka, Lo Preiato fino ad arrivare a Morricone.

Domenica 18 novembre (ore 18) il gran finale con i vincitori del Concorso Tadini. Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito e fino ad esaurimento dei posti, grazie al contributo di due importanti sostenitori: Crosspolimeri e Azienda agricola Palazzo, da anni a fianco della stagione concertistica di Sala Baganza.

«La volontà dell’Amministrazione comunale è stata quella di realizzare un unico cartellone – spiega Claudio Piastra –. Dal punto di vista organizzativo, trattandosi di artisti di fama internazionale, è stato più complicato “fermarli” per una sola data – sottolinea –. Ma ce l’abbiamo fatta».

“A tu per tu” è un festival di tipo cameristico, con un repertorio prevalentemente classico, «ma con punte di recital solistico ed eventi “borderline” – osserva Piastra – come la musica da film di Moretti e il mio concerto insieme al Trio Jazz». Tradizione, quindi, ma anche repertori più contemporanei che si avvicinano a generi come il jazz e lo swing. Altre caratteristiche distintive della rassegna, sono la possibilità di ascoltare strumenti poco conosciuti al grande pubblico,«come il clavicembalo, l’oboe e il fagotto, unitamente agli appuntamenti dedicati ai giovani talenti che quest’anno saranno due invece di uno. Chi si è esibito a Sala ha ottenuto riconoscimenti internazionali e questo per noi è un motivo di grande orgoglio, perché siamo stati tra i primi a presentarli».

Il titolo “A tu per tu”, poi, non è casuale, perché tra gli artisti e il pubblico si instaura un rapporto quasi personale. Non è raro, infatti, che vengano fatte domande o che, terminate le esibizioni, le persone si fermino a scambiare opinioni con i musicisti.

Il vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune di Sala Baganza,Giovanni Ronchini, prima di tutto ringrazia gli sponsor, «perché al di là dell’aspetto economico partecipano attivamente al progetto, dando vita a una forma di mecenatismo a favore della comunità. Nel 2017 abbiamo avuto l’idea di aprire ai giovani – prosegue –, una scelta molto positiva, così come quella che presentiamo oggi di un unico cartellone per dare continuità. L’ impegno da parte dell’Amministrazione è molto consistente perché crediamo in questo progetto, che per qualità e raffinatezza del programma fa di Sala una gemma preziosa nella programmazione culturale della provincia, così come ci viene riconosciuto dal pubblico, anno dopo anno sempre più numeroso. Si tratta peraltro di eventi gratuiti – sottolinea il vicesindaco – perché la nostra idea è quella di far arrivare la musica da camera, e non solo, a tutti. Ancora una volta, poi, la Rocca diventa un centro propulsivo di cultura, un luogo vivo e di incontro».

Per il futuro, il vicesindaco intende coinvolgere nella rassegna anche i più giovani: «Abbiamo in cantiere un ulteriore progetto per gli alunni delle scuole, una “guida” all’ascolto dei concerti del Festival». Perché la musica, qui a Sala Baganza, vuole essere veramente per tutti.

“A tu per tu” 2018 12.ma edizione

PROGRAMMA

Domenica 11 marzo – Ore 18 – Oratorio della Rocca

“Mozart, Armonie & Dissonanze”

Quartetto d’Archi UmbriaEnsemble con Claudio Mansutti clarinetto

Musiche di: W. A. Mozart

Domenica 22 aprile – Ore 18 – Oratorio della Rocca

“Cineromanza”

Riccardo J. Moretti, pianoforte e voce

Giovanni Nulli, sound design

Musiche di: RJ Moretti

Domenica 6 maggio – Ore 18 – Oratorio della Rocca

“Grandi Interpreti”

“A solo Bachiano”

Alexander Hülshoff violoncello

Domenica 13 maggio – Ore 18 – Oratorio della Rocca

“Giovani Promesse”

Vincitore concorso Shenzhen (Cina)

Bai Yanfeng pianoforte

Musiche di: Beethoven, Liszt, Debussy, Rachmaninov

Domenica 12 agosto – Ore 21,15 – Pieve di Talignano

“Il classico incontra il jazz”

Omaggio a Claude Bolling

Chitarra : Claudio Piastra

Simone Pagani pianoforte

Franco Catalini contrabbasso

Marco Tolotti batteria

Domenica 30 settembre – Ore 18 – Oratorio della Rocca

“Sinfonia in salotto”

PIANOX2 Rossella Spinosa-Alessandro Calcagnile

Serena Canino violino

Francesco Mariozzi violoncello

Musiche di: Beethoven, Mendelssohn

Domenica 28 ottobre – Ore 18 – Oratorio della Rocca

Italian Opera Ensemble

Kim Bravi, mezzo soprano

Giuseppe Lo Preiato, oboe

Raffaele Bertolini, clarinetti

Lodi Luka, pianoforte

Musiche di: Rossini, Mozart, Bizet, Klezmer, Luka, Lo Preiato, Morricone

Domenica 18 novembre – Ore 18 – Oratorio della Rocca

“Giovani Promesse”

Vincitore 4° Tadini International Competition 2018

Concerto-Borsa di Studio in collaborazione con:

Accademia Tadini di Lovere

Associazione PianoFriends di Milano