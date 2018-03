European Master in Urban Regeneration: convegno a Parma

European Master in Urban Regeneration

International Conference

Centro Congressi – March 8th-9th 2018 – Parma

Scientific Committee

Enrique Calderon, Eva Coisson, Damianos Damianakos, Aldo De Poli, Gianfranco Forlani, Paolo Giandebiaggi, Antonio Montepara, Maria Giovanna Tanda, Paolo Ventura, Michele Zazzi with Dario Costi – Martina Carra

mastereurigenerazioneurbanpr@gmail.com

con il patrocinio di

UrbIng e Board of Hellenic Architects

Sustainable Landscape and Responsible Tourism

Paesaggio e turismo sono due parole fondamentali nel destino degli insediamenti che si intrecciano stabilendo una affinità elettiva cruciale e strategica per le città di tutto il mondo.

Il paesaggio è sempre più considerato un bene collettivo ed una condizione della qualità della vita dei vari contesti. Ma non solo. Il paesaggio è anche il primo elemento motore delle dinamiche turistiche che determinano un fattore decisivo di attrattività e competitività delle dei territori.

La relazione tra paesaggio e turismo è al centro del Convegno internazionale che si svolgerà l’8 e il 9 Marzo al Campus universitario di Parma con la curatela scientifica del prof. Paolo Ventura con i professori Aldo De Poli, Michele Zazzi e Dario Costi dell’Unità di Architettura del DIA – Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Ateneo, organizzato dall’European Master in Urban Regeneration in collaborazione con il costituendo Smart City 4.0 Sustainable Lab. Il Master con la presidenza di Paolo Ventura e il Laboratorio di ricerca sotto la direzione di Dario Costi sono due realtà attive di studio e di verifica sul campo che stanno insieme promuovendo una riflessione articolata sulla città contemporanea capace di ragionare sulle sue prospettive di governo e sulla trasformazione intelligente e sostenibile del territorio.

I patrocini dell’UrbIng e del Board of Hellenic Architects, la presenza dei Rettori di Parma Paolo Andrei e di Brescia Maurizio Tira sottolineano l’interesse nazionale ed internazionale dell’iniziativa.

“Sustainable Landscape and Responsible Tourism” è, così, un momento di confronto di livello europeo tra le iniziative di didattica e di ricerca svolte nell’Ateneo di Parma dall’Unità di Architettura e le buone pratiche che verranno descritte da relatori provenienti da tutto il continente e anche da fuori.

Così il racconto delle iniziative messe in campo a Cipro dalla città di Paphos European Capital of the Culture 2017 i casi di studio dai contesto greco, tedesco, norvegese, brasiliano, come le azioni di molti ambiti regionali italiani verranno presentati alla città e potranno stimolare riflessioni utili anche alla prossima scadenza di Parma 2020 Capitale italiana della cultura.

Per il contesto parmigiano e più in generale del nord Italia sarà di grande interesse l’approfondimento della prima sessione che affronterà il tema cruciale delle potenzialità che il fiume Po ha di diventare un luogo di attrazione turistica ed un grande motore di economia del territorio.

Così la sessione di apertura attiverà un confronto tra i docenti universitari impegnati negli studi sul territorio, Autorità di Bacino e Aipo, la Provincia ed i Sindaci dei Comuni rivieraschi per discutere le iniziative da mettere in campo per attivare una azione coordinata di sistema che veda le realtà scientifiche, amministrative e tecniche attivare una logica di collaborazione stabile nell’interesse del territorio.

Potrà Parma promuovere una grande azione di valorizzazione delle potenzialità del fiume Po come capofila delle molte università, provincie ed enti di tutta l’Italia settentrionale?

A questa domanda sono chiamati a rispondere i relatori ed i soggetti istituzionali invitati.

Sustainable Landscape and Responsible Tourism

March 8th

9:30 Registrazione

9:45 Opening

Paolo Andrei

Rettore dell’Università di Parma

Rinaldo Garziera

Direttore Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Università di Parma

Carlo Mambriani

Coordinatore dell’Unità di Architettura dell’Università di Parma

Paolo Ventura

Presidente European Master in Urban Regeneration e docente dell’Università di Parma

10:10 Session 1: Fiume Po. Realtà Obiettivi Scenari

Chairman

Dario Costi

Docente di Composizione architettonica e urbana dell’Università di Parma

Discussant

Michele Zazzi

Docente di Tecnica urbanistica dell’Università di Parma

10.30 Strategie, Paesaggi e progetti per il Po

Meuccio Berselli

Segretario Generale MATTM, Autorità di Bacino del Fiume Po

Bruno Mioni

Direttore AIPO, Agenzia Interregionale per il fiume Po

Filippo Fritelli

Presidente Provincia di Parma

10:50 Turismo, progetto e paesaggio

Aldo De Poli

Docente di Composizione architettonica e urbana dell’Università di Parma

11:10 Reti e Paesaggi culturali

Monica Bruzzone

Docente di Composizione architettonica e urbana dell’Università di Parma

11:30 Cartografia storica del Po dal XVI secolo ad oggi

Carlo Mambriani

Docente di Storia dell’Architettura dell’Università di Parma

Mirella Vergnani

Dirigente AIPO, Agenzia Interregionale per il fiume Po

11:50 La ciclovia VENTO. Rigenerare i paesaggi del Po guardando a un’infrastruttura leggera

Alessandro Giacomel

Progetto Vento, Politecnico di Milano

12:10 Round Table: Potenzialità e prospettive del territorio sul Po

Romeo Azzali

Sindaco del Comune di Mezzani

Nicola Cesari

Sindaco del Comune di Sorbolo

Michela Canova

Sindaco del Comune di Colorno

Patrizia Gaibazzi

Assessore all’Ambiente e all’Urbanistica del Comune di Sissa Trecasali

Andrea Censi

Sindaco del Comune di Polesine Zibello

13:00 Conclusione della prima sessione

14:30 Session 2: Cultural Territorial Systems as Assets for Tourism Development

chairman

Paolo Ventura

Docente di Tecnica urbanistica dell’Università di Parma

discussant

Aldo De Poli

Docente di Composizione architettonica e urbana dell’Università di Parma

14:45 La cultura e il turismo promotori di sviluppo locale autosostenibile: potenzialità e rischi

Francesco Rotondo

Dirigente dell’area Urbanistica del Comune di Taranto

15:10 I sistemi territoriali culturali promotori di sviluppo turistico: sostenibilità, competitività e criticità in Puglia

Francesco Selicato

Professore del Politecnico di Bari

15:35 Paphos European Capital of the Culture 2017

Néophytos Zavrides

Chief Municipal Engineer, Paphos Municipality (Cyprus)

16:00 The role of the civic society in Cultural Heritage in Spain: Hispania Nostra and the European Year of Cultural Heritage 2018

Enrique Calderon Balanzategui

Professor de Ordenacion del Territorio Universidad Politécnica de Madrid

16:25 Urban Renaissance in Time of Crisis: Some Hellenic Case-studies.

Damianos Damianakos

Docente di Tecnica urbanistica dell’Università di Parma

16:50 Tre città capitali dei Gonzaga delle nebbie: Gazzuolo, Sabbioneta e Pomponesco

Ugo Enrico Guarneri

17:15 The Landscape of Rest Areas. The experience of Norwegian Scenic Routes

Marco Cillis

Docente dell’Università di Bologna e dell’Università di Parma

17:40 Rigenerazione urbana e cultura: Parma 2020

Isabella Tagliavini

Amministratore delegato della STU Parma Stazione

Martina Carra

18:00 Conclusione della seconda sessione

March 9th

9:15 Session 3: Tourism end Urban Regeneration Case Studies

chairman

Maurizio Tira

Rettore Università di Brescia

discussant

Damianos Damianakos

Docente di Tecnica urbanistica dell’Università di Parma

9:45 Rigenerazione urbanistico-ambientale di territori abbandonati: il caso Loccioni a Rosora (AN)

Paolo Giandebiaggi

Docente di Disegno dell’architettura dell’Università di Parma

10:00 Rigenerazione urbana del Cais Màua (Porto Alegre): analizzare un caso studio brasiliano

Barbara Badiani

Docente di Tecnica urbanistica dell’Università di Brescia

10:15 Il progetto per il Cais Màua (Porto Alegre, Brasile)

Marcos Sinigaglia

10:30 Mobilità dolce e turismo nella Food Valley

Michele Zazzi

Docente di Tecnica urbanistica dell’Università di Parma

11:00 Session 4: Poster Session: Multiple Aspects of Tourism Regeneration

chairman

Damianos Damianakos

Docente di Tecnica urbanistica dell’Università di Parma

discussant

Luca Gullì

Docente dell’Università di Parma

11:10 The impact of Tourism on the Built Environment in the Traditional Rural Settings of Greece

Dimitra Zouzoula

“M.Arch MSc UR Architectural Engineer”, Athens

11:20 Il recupero urbano del aeroporto Tempelhof a Berlin

Simona Oslak

11.30 Rigenerazione della costa di Faliro-Extension (Pireo ed Ellinikon)

Panagiota (Naya) Anastasiadou

Member of TEE & SADAS_PEA

11:40 The role of tourism in the Greek Historic Centers Revival

Despina Dimelli

Technical University of Crete

11:50 Gradients of Earth & Water: The regeneration of an urban waterfront

Maria Kyrou

12:00 Bioclimatic Upgrade of town square, Sidirokastro, Greece

Costas Nicolaidis

12:10 Memoria e nuovi paesaggi. La rigenerazione urbana del lungomare di Salonicco

Konstantinos Gounaridis

12.20 Bioclimatic Upgrade of town square, Sidirokastro, Greece

Costas Nicolaidis

12:30 Urban regeneration hypothesis of the historic refugee districts in Athens. The case of Leoforos Alexandras

Nikolaos Sidorakis

12:40 Cultural Events and Place Identity Creation. Case Study of Xanthi, Greece. Carnival and Old City Festivities

Olga Faka

Municipal Department of Planning & Spatial Planning

12:50 Terzo settore e riqualificazione paesaggistica: il caso del Gruppo Culturale di Por

Federico Sartori

Università IUAV

13:00 Architectural and landscape interventions in lignite mines, in Ptolemais

Anna Baltzi

Iliana Koutani

Conclusions

Paolo Ventura

Docente dell’Università di Parma

Maurizio Tira

Rettore Università di Brescia

Curatela scientifica: Prof. Paolo Ventura con prof. Aldo De Poli, prof. Dario Costi e prof. Michele Zazzi