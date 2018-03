I parlamentari leghisti e Pizzarotti all’Assemblea di Confagricoltura

“L’agricoltura e gli agricoltori non sono solo un pezzo importante della nostra economia, non solo producono le cose buone e sane che tutto il mondo ci invidia, ma svolgono anche un fondamentale ruolo sociale, culturale e ambientale”‘, lo ha detto la parlamentare Laura Cavandoli (Lega), a margine dell’Assemblea annuale di Confagricoltura di Parma che raccoglie oltre 3.000 agricoltori del territorio parmense cui ha partecipato insieme agli altri neo eletti leghisti, i senatori Maria Gabriella Saponara, Maurizio Campari, Pietro Pisani e la deputata Elena Murelli.

“Il tema dei cambiamenti climatici e del loro impatto sull’agricoltura scelto dall’Assemblea – aggiunge la Cavandoli – è di grande importanza: oggi dagli interventi del presidente Mario Marini e degli esperti sul tema abbiamo imparato molto e ricevuto utili stimoli per la nostra attività parlamentare. Nel nostro programma, gli agricoltori sono le sentinelle del territorio, proprio per la loro fondamentale funzione di presidio e tutela dell’ambiente e del paesaggio rurale. Per questo vanno sostenuti e vanno create le condizioni migliori per il loro lavoro”.

Laura Cavandoli ha ricordato di condividere le proposte di Confagricoltura che le erano state presentate in campagna elettorale e che il suo impegno parlamentare sarà sempre attento alla “difesa della nostra terra anche nei confronti della politica agricola europea, all’aspetto fiscale e burocratico, e alla tutela delle nostre eccellenze dalle contraffazioni.”

Il saluto del sindaco, Federico Pizzarotti, in occasione dell’apertura dell’Assemblea Annuale di Confagricoltura Parma.

Il sindaco, Federico Pizzarotti, ha portato il saluto dell’Amministrazione al momento di apertura dell’Assemblea Annuale di Confagricoltura Parma, che ha preso avvio in mattinata al palazzo del Governatore. Il momento è stato segnato dall’intervento del presidente Mario Marini a cui seguiranno i contributi di Licia Colò, giornalista e conduttrice televisiva; di Luca Lombroso, meteorologo e collaboratore dell’Osservatorio Geofisico dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Renato Canestrale (CRPV) e Maria Teresa Pacchioli (CRPA) incentreranno il loro intervento sul tema delle produzioni vegetali e produzioni animali, progetti e ricerche in Emilia Romagna. Le riflessioni conclusive saranno affidate a Massimiliano Giansanti, Presidente Confagricoltura. L’iniziativa vede il patrocinio del Comune di Parma ed il contributo di Crédit Agricole e Cascina Pulita e di Confagricoltura.