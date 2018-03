Rainieri (Lega): “Reddito di solidarietà a Parma: al 13,5% di stranieri è andato il 49,2% dei fondi regionali”

“Prima gli stranieri: è quanto accade in Emilia-Romagna riguardo alla distribuzione dei fondi stanziati dalla Regione per il Reddito di solidarietà, nato con l’intento consacrato di rappresentare un contributo economico per persone e famiglie in gravi difficoltà economiche, a partire dagli anziani, e che, invece, si è rivelato l’ennesima mancia a vantaggio degli stranieri. Gli importi stanziati dalla Regione nel primo bimestre dell’anno, infatti, parlano chiaro e non lasciano ombra di dubbi: il 33,6% delle richieste di contributo è arrivato da nuclei famigliari (per lo più numerosi, dai 3 componenti in su) stranieri, ai quali è stato erogato ben il 44,75% dei fondi”.

La denuncia arriva dal Vice Presidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna ed esponente della Lega Nord, Fabio Rainieri, che snocciola i dati che la Giunta di viale Aldo Moro gli ha fornito a seguito di una sua richiesta di accesso agli atti.

“La somma degli importi disposti dalla Regione nel primo bimestre 2018 a titolo di Reddito di solidarietà ammonta a 1.340.160 euro: di questi ben 599.683 euro sono finiti nelle tasche degli stranieri i quali, nella nostra Regione sono l’11,9% del totale dei residenti. Per quanto riguarda il distretto di Parma il 49,26% dei fondi stanziati è stato erogato a favore di nuclei familiari stranieri, che nella nostra città rappresentano il 13,5% dei residenti – sottolinea il consigliere regionale leghista – È una ripartizione che chiaramente favorisce gli stranieri, nei confronti dei quali non si fa nemmeno nessuna verifica se nei paesi di origine possiedono beni e redditi per cui non si dovrebbero ritenere in difficoltà economiche. Siamo di fronte all’ennesima conferma che in questa regione a guida PD gli stranieri vengono prima degli italiani. Infatti la vera finalità del reddito di solidarietà è di elargire mance agli stranieri, una sorta di rincorsa al voto, simile, per certi versi, a alla promessa del Reddito di cittadinanza da parte dei 5 stelle. I 35 milioni di euro annui stanziati dalla Regione per finanziare questa misura andrebbero invece destinati in misure atte a rilanciare il mondo del lavoro che vede ancora troppi giovani ai margini, e la nostra economia che ancora soffre una crisi sistemica dalla quale, contrariamente a quasi tutti gli altri paesi europei, non siamo ancora usciti soprattutto perché i Governi del PD non sono stati capaci di gestirla”.