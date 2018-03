Le crociate Bonomo e Terzoni convocate dall’Italia Under 15

E’ stato comunicato l’elenco dei calciatori convocati per lunedì 12 marzo 2018 al Campo Sportivo di Via IV Novembre a Sorbolo, per un allenamento organizzato nell’ambito della attività del Centro Federale Territoriale di Parma-Sorbolo: tra le calciatrici della Selezione Under 15 Femminile, a disposizione dell’Istruttore Marco Libassi,sono state chiamate anche le calciatrici del Parma Femminile Imen Marika Bonomo (01.11.2002) e Giorgia Terzoni (04.07.2002). Nella lista figurano anche dieci calciatrici del Vicofertile, club affiliato a Parma Football Academy: Elenora Ferrari, Nicole Giordani, Alice Giuberti, Alessia Quagliozzi, Matilde Ravanetti, Chiara Sansone, Anna Sbuttoni, Giulia Soncini, Anna Tognolini e Carlotta Vasirani.