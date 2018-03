Ricorso di alcuni cittadini di via Jacobs contro il nuovo campo da calcio, vince il Comune di Parma

Il Consiglio di Stato ha dato definitivamente ragione al Comune sul ricorso di alcuni cittadini di via Jacobs contro la realizzazione di un campo da calcio nel parco antistante la via.

Il Comune di Parma ha, infatti, vinto la causa intentata da alcuni cittadini residenti nella zona di via Jacobs che hanno presentato istanza contro la realizzazione, all’interno del parco denominato “Ferdinando Laghi”, da parte del Comune di Parma stesso, di un campo da calcio recintato con impianto di illuminazione e si sono anche opposti all’affidamento in concessione della relativa gestione del campo all’associazione sportiva dilettantistica U.S. Montebello a.s.d.

I giudici del Consiglio di Stato hanno dato ragione al Comune di Parma motivando la loro decisione in questi termini: “la realizzazione di un campo di calcio non destinato ad ospitare eventi pubblici, dunque, in sé e per sé considerata, si iscrive armonicamente nel tessuto regolamentare del vigente assetto urbanistico del Comune emiliano, in quanto tesa a dotare di infrastrutture un’area strutturalmente destinata alla fruizione pubblica, al fine di meglio consentirne l’utilizzo da parte della cittadinanza”.

Il Collegio giudicante va oltre e rimarca la legittimità della decisione del Comune anche sul tema della gestione del campo in capo all’Associazione Dilettantistica U.S. Montebello. A questo proposito, il Collegio giudicante sottolinea che: “la destinazione alla fruizione pubblica di un bene non implica, di per sé, che la gestione debba essere svolta in prima persona dall’ente pubblico: al contrario, l’affidamento a terzi può rispondere a principi di buon andamento ed economicità dell’azione amministrativa, tanto più laddove, come nella specie, l’affidatario si accolli gli oneri e le spese della custodia e dell’amministrazione ordinaria del bene”.

Soddisfazione è stata espressa dal vicesindaco, con delega allo Sport, Marco Bosi e dall’assessore ai Lavori pubblici Michele Alinovi, che sottolineano: “la decisione del Consiglio di Stato risponde ad una logica di buon senso che vede prevalere, rispetto ad alcuni dissensi, l’interesse della cittadinanza tutta: i luoghi dedicati allo sport rappresentano infatti, soprattutto per i giovani, spazi di socialità, benessere e diffusione di valori positivi legati all’attività fisica e sono quindi una ricchezza per la città. Condividiamo questo buon esito con l’ex assessore Giovanni Marani, che durante la sua attività di amministratore si è molto impegnato per questo obiettivo”.

Il verdetto del Consiglio di Stato giunge dopo due sentenze del TAR di Parma che avevano accolto, in un primo tempo, il ricorso di alcuni residenti della zona di via Jacobs e mette la parola fine alla vicenda dando al Comune di Parma la possibilità di dare seguito al progetto: il campo, ormai finito, verrà a breve gestito dalla asd Montebello.