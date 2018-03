Formazione permanente e fare impresa: le proposte della Seletti

Politiche attive del lavoro a Parma e provincia. Le opportunità formative cofinanziate con risorse del Fondo Sociale Europeo PO 2014-20120 e della Regione Emilia Romagna per disoccupati e aspiranti imprenditori sono state presentate stamattina dall’assessora alla Formazione del Comune di Parma Ines Seletti e da Barbara Baistrocchi coordinatrice dell’Informagiovani di Parma.

“Sono soddisfatta di poter presentare, da un luogo dedicato ai giovani, una rete concreta tra enti formativi che ha sviluppato un’ampia possibilità di accesso a momenti formativi, anche personalizzati, capaci di sostenere una ricerca attiva di lavoro. E’ un’offerta ampia, corrispondente ai fabbisogni del mercato del lavoro di oggi e facilmente fruibile per numero di ore, gratuità di accesso e diffusione sul territorio anche provinciale”.

Forma Futuro, ente capofila dell’Operazione “VERSO IL LAVORO: PERCORSI DI FORMAZIONE PERMANENTE” in collaborazione con Irecoop Parma, Cisita e Demetra.

Cisita, ente capofila dell’Operazione “FARE IMPRESA- Percorsi di sostegno all’imprenditorialità e all’autoimpiego” in collaborazione con Irecoop Parma, Forma Futuro e Demetra

En.A.I.P. Parma, ente capofila dell’Operazione “PERCORSI DI FORMAZIONE PERMANENTE A SOSTEGNO DELL’OCCUPABILITA’ in collaborazione con Aeca, Ecipar, Formart, Ial Emilia-Romagna.

Le realtà di formazione del nostro territorio hanno messo in campo 38 percorsi modulari brevi (dalle 8 alle 32 ore) suddivisi per aree macrotematiche (lingue, alfabetizzazione informatica e competenze trasversali) creando una piattaforma di possibilità cui accedere in maniera gratuita e diffusa (molti corsi in città, ma anche in provincia). Tantissime opportunità per disoccupati (iscritti alle liste del centro per l’impiego) per acquisire strumenti utili per rientrare nel mondo del lavoro.

I corsi si svolgeranno dal mese di marzo, fino a novembre 2018. Le informazioni si possono reperire sui siti degli enti di formazione o su quello dell’Informagiovani.