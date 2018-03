Il “Parma Darwin Day” torna all’Università: tema la Biodiversità

Ritorna venerdì 16 marzo a partire dalle ore 9.30, nell’Aula Magna della Sede Centrale dell’Ateneo (via Università 12), l’appuntamento annuale con il “Parma Darwin Day”, promosso e organizzato dal Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale dell’Ateneo per rendere omaggio alla figura di Charles Darwin e per offrire un’importante occasione di informazione e confronto culturale non solo agli esperti del settore ma a tutti gli interessati a questo genere di tematiche. L’ingresso è libero.

Sarà una giornata dedicata a celebrare il genio di Darwin e il suo modo rivoluzionario di vedere il mondo e la natura. Grazie alle intuizioni e alle scoperte del grande naturalista inglese, infatti, la comprensione dell’origine e del divenire della vita ha avuto una svolta decisiva incanalandosi definitivamente sul binario della comprensione scientifica.

Il tema di quest’anno è la Biodiversità. La diversità biologica verrà trattata nella sua dimensione temporale e spaziale, dal modo in cui è ed è stata studiata dagli esploratori di ieri e di oggi fino alla necessità di salvaguardarla e gestirla. Poiché l’uomo è un animale speciale, si parlerà anche della diversità che lo caratterizza e di come spesso questa dipenda da molti fattori, non solo (o necessariamente) dai suoi geni.

Anche quest’anno l’iniziativa è accompagnata da un concorso per mettere alla prova le proprie conoscenze naturalistiche. Info e regolamento al link https://myrmecologylab.wordpress.com/darwin-day/darwin-day-2018/

Programma

9.30 Saluto delle Autorità e introduzione

10.00 Davide Persico – Università di Parma

L’evoluzione della biodiversità nel tempo

11.00 Alessandro Petraglia – Università di Parma

Dai tropici ai poli, dalla pianura alle vette delle montagne: perché la biodiversità dipende anche dal clima e perché potrebbe cambiare con i cambiamenti climatici

12.00 Andrea Sforzi – Museo di Storia Naturale della Maremma

Monitorare la biodiversità con l’aiuto dei cittadini: stato dell’arte e prospettive a livello globale

15.00 Stefano Mazzotti – Museo di Storia Naturale di Ferrara

Il Mondo Nuovo. La storia infinita delle esplorazioni e delle scoperte di nuove specie

16.00 Guido Barbujani – Università di Ferrara

Non nei nostri geni: criminalità, intelligenza, origini

17.00 Franca Zanichelli – Parco Nazionale Arcipelago Toscano

Dire, fare, cooperare per la tutela della biodiversità

Coordina gli interventi Donato A. Grasso, docente del Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale dell’Università di Parma.

Ingresso libero

Info:

Web https://myrmecologylab.wordpress.com/darwin-day/darwin-day-2018/

Facebook https://www.facebook.com/Parma-Darwin-Day-543016175719501/