12 marzo: convegno “L’UE nei territori: l’EFSA e le sinergie con il sistema Emilia-Romagna”

Lunedì 12 marzo, a partire dalle ore 10.30, nell’Aula dei Filosofi della Sede Centrale dell’Università di Parma (via Università 12), si terrà il convegno “L’UE nei territori: l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare e le sinergie con il sistema Emilia-Romagna”, promosso da Università di Parma, Regione Emilia-Romagna in collaborazione con EFSA, Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare. (LEGGI IL PROGRAMMA DEL CONVEGNO)

Dopo i saluti del Sindaco di Parma Federico Pizzarotti e del Rettore Paolo Andrei, interverranno l'Assessore regionale al coordinamento delle politiche europee allo sviluppo, università, ricerca Patrizio Bianchi, il Coordinatore del Gruppo scientifico di Europass per l'Università di Parma Gabriele Costantino, il Direttore Filiera alimentare presso la Direzione Generale Salute e Sicurezza Alimentare della Commissione Europea Michael Scannell, il Direttore esecutivo di EFSA Bernhard Url, l'Assessore regionale alle politiche per la salute Sergio Venturi e l'Assessore regionale all'Agricoltura Simona Caselli.

I lavori saranno moderati da Lorenza Badiello, Responsabile della Delegazione regionale presso l’Unione Europea.

Nel corso del convegno avrà luogo la Cerimonia di premiazione della III Edizione dei Premi “Giordana Masetti” dedicati alla ricerca in ambito alimentare.

Il convegno segna il rilancio di Europass, la struttura di collegamento della Regione Emilia-Romagna con l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), con sede a Parma, che si avvarrà del supporto tecnico e scientifico dell’Università di Parma.

Un comitato di indirizzo definirà e valuterà il programma annuale delle attività di Europass. Tra le principali azioni da perseguire, rientra la messa in rete di conoscenze e informazioni in ambito europeo e internazionale, con il coinvolgimento di enti di ricerca, esperti di settore, accademici italiani ed europei e policy makers coinvolti nella definizione della legislazione e delle politiche europee.

Il nuovo Europass, collocato nell’ambito della Delegazione presso l’Unione Europea della Regione Emilia-Romagna, supporterà, tra l’altro, l’attività di comunicazione di EFSA, anche attraverso l’organizzazione di convegni e seminari a carattere scientifico e/o divulgativo.

Dal 2004 infatti Parma – capitale della Food Valley emiliano-romagnola, Città creativa della gastronomia Unesco e Città Capitale italiana della Cultura nel 2020 – ospita l’Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA). Un’istituzione strategica che si occupa di valutazione del rischio a tutela dei cittadini europei elaborando pareri scientifici e consulenze in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi, nutrizione umana, salute e benessere degli animali e salute e protezione delle piante. Fin dal suo insediamento a Parma, la Regione Emilia-Romagna ha fortemente voluto garantire uno stretto collegamento con l’Agenzia attraverso la creazione di EUROPASS, una struttura volta a promuovere le eccellenze accademiche, scientifiche e imprenditoriali regionali del settore e a garantire il trasferimento della conoscenza in materia di sicurezza alimentare a vantaggio del territorio.

Per informazioni: BruxellesConference@Regione.Emilia-Romagna.it