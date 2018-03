Il Sindaco e l’assessora Paci hanno incontrato i nuovi Cittadini Consiglieri Volontari

Si è tenuto presso l’Auditorium della Pubblica Assistenza in Via Gorizia il primo incontro tra tutti i Consiglieri Cittadini Volontari neo eletti nei 13 quartieri della città. Il Sindaco Federico Pizzarotti ha voluto dare il benvenuto ai Cittadini Consiglieri e ringraziare i CCV uscenti, sottolineando come il loro sia un ruolo di “moltiplicatori in senso progettuale.

I Consiglieri nei quartieri sono uno strumento che è cresciuto, che è stato sperimentato già nella precedente amministrazione, i gruppi che hanno funzionato meglio sono quelli che si sono messi più in gioco, che hanno contribuito a realizzare progetti sentiti dal loro quartiere, spendendosi in prima persona. Il ruolo a cui siete chiamati” ha aggiunto il Sindaco “è un ruolo propositivo e di relazione”.

L’assessora alle Pari Opportunità e Diritti dei Cittadini Nicoletta Paci, insieme a Marco Cassi Dirigente della Segreteria Generale del Comune hanno illustrato attraverso il portale del Comune di Parma, nella sezione dedicata alla Partecipazione, alcuni indirizzi pratici e riferimenti normativi relativi all’attività dei CCV.

“Il mandato proseguirà, dopo oggi, quartiere per quartiere” ha spiegato Nicoletta Paci “Entro la fine di Marzo, in ognuno dei 13 quartieri di Parma, si terrà una prima riunione del Consiglio eletto. I CVV saranno affiancati dalla figura del “facilitatore” che li aiuterà nella conoscenza dei regolamenti di funzionamento delle assemblee e dei meccanismi dell’Amministrazione Comunale. Auspichiamo che anche le associazioni presenti nei quartieri partecipino all’attività dei Consigli Volontari e che, come previsto dal regolamento, vengano indette assemblee pubbliche con tutti i residenti durante il mandato”.