E’ stato revocato il blocco del traffico in programma per domani domenica 11 marzo, dalle 8.30 alle 18.30, nella zona compresa all’interno dei viali di circonvallazione, alla luce delle possibili forti piogge previste per la giornata di domani.

E’ stato diramato infatti dalla Protezione Civile Regionale un allerta meteo-idrogeologica idraulica a partire dalle 00.00 del 11/03/2018 alle ore 00.00 del 12/03/2018.