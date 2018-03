“Ecco l’Italia del 2021, alleata di Pyongyang”. Il romanzo “Se Mira, se Kim” su “Il Dubbio”

“Il Dubbio”, il giornale nazionale dell’Ordine degli Avvocati, ha pubblicato un’intervista al parmigiano Andrea Marsiletti, autore del libro “Se Mira, se Kim”, il romanzo ambientato a Parma nel 2021 in un’Italia stalinista alleata della Corea del Nord.

Il libro (acquistabile su Amazon) è un romanzo ucronico che, nel contesto di una storia alternativa, descrive le ideologie Juche e marxista-leninista e, più in generale, ciò che è stato ed è il Socialismo nel mondo reale.

Nell’intervista sono stati affronti anche i temi di attualità relativi alla crisi della sinistra italiana. (LEGGI INTERVISTA).

Alla domanda “Cosa più distingue i comunisti italiani di oggi da quelli coreani?”, Marsiletti risponde: ” Le differenze sono tante. I comunisti italiani si sono trasformati in una forma di pseudo-marxismo che ha sostituito gli operai con i migranti, il nazionalismo con l’antipatriottismo, il militarismo con l’antimilitarismo, l’unità del partito con il frazionismo, Lenin con il Papa. […] Pertanto questi partiti di sinistra non c’entrano nulla con le esperienze di socialismo reale in Urss, Cina, Cuba, Germania Est, Cambogia, Vietnam, Corea popolare, non perchè siano troppo moderati o revisionisti, semplicemente perché sono altra cosa.”