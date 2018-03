Comune di Felino: al via le lezioni al corso di autodifesa

Al via le iscrizioni al corso di autodifesa per ragazzi e ragazze “Educazione alla sicurezza e alla protezione personale”: 6 incontri per imparare a difendersi rivolti a giovanissimi e adolescenti dai 7 ai 16 anni, con un focus sul bullismo e il cyber bullismo, organizzato dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Felino.

“Dopo il successo riscontrato dai due corsi sulla difesa personale rivolto a giovanissimi, tenuti lo scorso anno, abbiamo ritenuto opportuno organizzare la terza edizione di un’iniziativa che riteniamo educativa e di crescita per i ragazzi. Infatti non si imparerà solo a difendersi fisicamente ma soprattutto psicologicamente, anche a fronte dei preoccupanti fenomeni di bullismo e cyber-bullismo. Lo scopo è quello di insegnare ad utilizzare le risorse interiori e le emozioni per non soccombere di fronte alla paura, capire i pericoli e imparare ad affrontarli”, afferma l’Assessore alle Pari Opportunità Claudio Valla, promotore del progetto.

Il corso si terrà presso la sala riunione (primo piano) dell’ampliamento della scuola secondaria di Primo Grado dal 5 aprile al 10 maggio 2018, tutti i giovedì dalle 17,30 alle 19,30. I primi tre incontri (5 – 12 – 19 Aprile) saranno dedicati ai bambini dai 7 agli 11 anni, gli altri (26 Aprile – 3 – 10 Maggio) ai ragazzi dai 12 ai 16 anni.

Come docenti sono confermati Marta Viappiani, psicologa dell’emergenza, e Andrea Bisaschi, esperto in sicurezza personale. Il calendario degli incontri prevede i seguenti appuntamenti:

– come diventare invulnerabile: vittime mai

– la paura, la nostra migliore amica: un’emozione che ci salva la vita

– prevenire è meglio di curare: strategie per diminuire la propria vulnerabilità

– pre-conflitto: come gestire un diverbio, tecniche di mediazione

– autoprotezione: strategie e tecniche per la propria incolumità contro bullismo e cyber-bullismo.

E’ possibile effettuare le iscrizioni al corso presso l’Ufficio Scuola del Comune di Felino in piazza Miodini 1 Martedì, giovedì e sabato dalle 8,30 alle 13. Il costo del corso è di € 40.

I pagamenti potranno essere effettuati tramite POS presso l’Ufficio Scuola oppure tramite bonifico bancario IBAN IT79U0623065720000056729061. Informazioni: tel. 0521 335917 email: l.pucacco@comune.felino.pr.it www.comune.felino.pr.it