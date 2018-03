Il posto delle Viole. Riapre la serra storica del Giardino Ducale

Sabato 17 marzo alle ore 10.30 riapre la serra storica del Giardino Ducale con la fioritura delle piantine di Violetta di Parma che sono rimaste a dimora per tutto l’inverno.

Per l’occasione all’interno della serra e negli spazi della Biblioteca di Alice si inaugura la mostra “Viola segreta”: un viaggio al microscopio per scoprire gli aspetti più nascosti di questo fiore.

Con l’utilizzo dello stereo-microscopio e del microscopio ottico sono state eseguite una serie di foto della Violetta di Parma a fiore doppio per scoprire gli aspetti più nascosti di questo fiore.

Al progetto hanno partecipato gli studenti in Biologia molecolare Antonio Graziani, Federico Passarelli, Giuseppe Samperi e Vittorio Neri.

La Violetta di Parma, tradizionalmente utilizzata per produrre il profumo omonimo, è una varietà di viola che mostra caratteri intermedi fra Viola odorata e Viola suavis e la cui origine filogenetica è ancora incerta. Il fiore estremamente doppio, manca di strutture fertili, stami e pistilli, trasformati in petali e si propaga essenzialmente per via vegetativa.

La mostra è curata dall’Associazione Parma Color Viola in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Parma e con l’Unità di Biologia Evolutiva e Funzionale del Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale dell’Università di Parma (si ringraziano in particolare Anna Torelli, Lucia Dramis e Corrado Zanni).

La mostra resterà aperta da sabato 17 marzo fino a metà maggio.

Inoltre a partire dal weekend del 17 e 18 marzo, per tre fine settimana consecutivi, riprenderanno alla Biblioteca di Alice le attività di osservazione scientifica a cura di Livia Ottaviani, di “fantasia olfattiva” a cura di Mouillettes & Co e i corsi disegno botanico a cura di Maria Elena Ferrari, promossi dall’Associazione Parma Color Viola.

Maria Elena Ferrari

Biologa, lavora free lance anche come illustratrice Naturalistica, coniugando nella professione le sue due grandi passioni: disegno e natura. E’ stata selezionata fra i finalisti del “BBC Wild life Artist of the Year 2012”e nel 2013 e 2015 fra i finalisti del “Wildlife Artist of the Year”. Da quasi 20 anni tiene corsi di disegno naturalistico per avvicinare le persone a questa particolare forma d’arte. Ha in attivo una cinquantina di pubblicazioni e numerose mostre sia personali che collettive anche all’estero.

Livia Ottaviani

Presidente degli amici dell’Orto Botanico è attiva nell’ambito dell’Associazione Empirica officina di Scienze e Arte costituita a Parma nel 2010. Questa Associazione ha come finalità di promuovere e diffondere

la cultura scientifica realizzando attività didattico-divulgative che avvicinino la comprensione delle scienze in modo piacevole e rigoroso. I loro professionisti esperti di didattica, divulgazione e formazione progettano

e realizzano attività di laboratorio rivolte alle scuole e ad un pubblico più vasto.

Mouillettes & Co

Nata nel 2004 dalla passione ed esperienza di Maria Grazia Fornasier nella profumeria, è una realtà unica in Italia che sviluppa propri percorsi in expertise, formazione, eventi ed esperienze legati all’olfatto. Per offrire la massima qualità Mouillettes & Co ha sviluppato rapporti di partnership con Cinquième Sens assicurandosi l’esclusiva per l’Italia del Methode Cinquième sens. Al team iniziale si uniscono oggi Elena Scotti, Emanuela Rupi e Sara Ravo. “Fantasia olfattiva” è un percorso divertente ed istruttivo che coinvolge adulti e bambini alla scoperta di note profumate che sono fonte di emozioni e stupore. Mouillettes & Co guiderà questa esperienza offrendo la possibilità di immergersi in magiche atmosfere con un incontro interattivo con i partecipanti.

Programma:

Sabato 17 marzo

Inaugurazione Ore 10.30

Apertura Guardiola 10/13 15/18

Visita Serra e Mostra 10-13 15-18

Corso di Disegno Botanico 12.00/13.30

Attività di Osservazione Scientifica 11.00/13.00

Fantasia Olfattiva 12.00/13.30

Domenica 18 marzo

Apertura Guardiola 10/13

Visita Serra E Mostra 10-13

Corso di Disegno Botanico 11.00 /12.30

Attività di Osservazione Scientifica 11.00/12.30

Fantasia Olfattiva 11.00/12.30

Venerdì 23 marzo

Apertura Guardiola 10.00/13.00

Sabato 24 marzo

Apertura Guardiola 10.00/13.00

Visita Serra e Mostra 10.00-13.00

Fantasia Olfattiva 12.00/13.30

Attività di Osservazione Scientifica 11.00/13.00

Domenica 25 marzo

Apertura Guardiola 10.00/13.00

Visita Serra e Mostra 10.00/12.30

Fantasia Olfattiva 11.00/12.30

Attività di Osservazione Scientifica 11.00 12.30

Venerdì 30 marzo

Apertura Guardiola 10.00/13.00

Sabato 31 marzo

Apertura Guardiola 10.00/13.00

Visita Serra e Mostra 10.00/13.00

Corso di Osservazione Scientifica 11.00 /13.00

Corso di Disegno Botanico 12.00/13.30

Domenica 1 Aprile (Pasqua)

Apertura Guardiola 10.00/13.00

Visita Serra e Mostra 10-12.30