Giuliano, cagnolino di taglia medio-piccola buono con tutti, sogna una nuova famiglia

Giuliano non sa raccontare cosa gli è successo, cosa lo ha fatto passare da una vita in famiglia al triste abbandono. Un passato di cane da casa, magari preso da cucciolo, per qualche stupido capriccio, e tradito ed umiliato in età adulta. E pensare, che lui quella famiglia l’avrebbe seguita in capo al mondo.

Giuliano è un cane dolce e sensibile. E’ molto buono, adora le coccole e le passeggiate, ama il contato umano. Buono con altri cani e con gatti, un vero tesoro. Nel suo box è sempre mite, riservato, con un velo di tristezza e malinconia negli occhi. Guarda ogni visitatore con speranza e felicità, ma nessuno lo vuole, e lui sprofonda di nuova nella malinconia.

Giuliano a breve terminerà il percorso sanitario e verrà deportato in un enorme canile. Il destino che gli spetta, è quello dei cani di nessuno, di sparire in un buco nero, di subire umiliazioni e deprivazioni. Di non vivere per anni e anni, e subire pure . Lo metteranno in box con cani più grandi e per Giuliano non ci sarà scampo.

PER SALVARLO DALLA DEPORTAZIONE CERCHIAMO ADOZIONE O STALLO

Giuliano età stimata 2010, taglia medio-piccola, circa 16kg. Si trova a Roma e verrà affidato sverminato, vaccinato, castrato e chippato in tutto il centro e nord Italia solo a persone affidabili e disponibili a controlli pre e post affido, alla firma del regolare modulo di adozione ed a mantenere nel tempo i contatti con noi volontarie.

Per informazioni:

Alessandra 3293427585 , alessandra812004@tiscali.i t

https://www.facebook.com/ LaColombinaOnlus