Democrazia Paritaria: seminario sui “Femminismi” all’Università

Mercoledì 14 marzo, alle ore 11.30, nell’Aula D del Dipartimento di Giurisprudenza, Studî Politici e Internazionali dell’Ateneo, si terrà il terzo appuntamento del ciclo di seminari in tema di Democrazia Paritaria organizzato dal Comitato Unico di Garanzia dell’Ateneo.

Il seminario sarà tenuto dalla prof.ssa Giovanna Vingelli, studiosa di Sociologia generale, docente di Politiche di Genere nel Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università della Calabria nonché Direttrice del Centro Interdipartimentale di Women’s Studies “Milly Villa”. La prof.ssa Vingelli terrà un seminario in tema di Femminismi.

L’incontro sarà l’occasione per discutere delle trasformazioni dei movimenti femministi in Italia e nel mondo e per analizzarne le dinamiche e gli obiettivi, al fine di comprendere quanto movimenti comeMeToo, Se Non Ora Quando, Ni Una Menos o il network Women Together possano condizionare i luoghi del potere politico, economico e sociale e contribuire alla nascita di un contesto democratico effettivamente paritario.

Giovanna Vingelli ha dedicato gran parte della sua produzione scientifica e della sua attività di ricerca, anche internazionale, alla sociologia del mutamento, alle trasformazioni dei movimenti sociali ed ha condotto importanti studi su diverse questioni relative alle pari opportunità. Nell’ambito delle politiche di genere, si è occupata, in particolare, dell’analisi di strumenti innovativi, quali il mainstreaming e i bilanci di genere, nonché dei movimenti transnazionali di donne.

L’incontro, introdotto dalle prof.sse Vincenza Pellegrino e Veronica Valenti dell’Università di Parma, è valido ai fini dell’aggiornamento dei docenti delle scuole superiori di II grado.