Francesca Michielin, Maneskin e “80s Never Die” questa settimana al Campus Industry Music di Parma

Sarà a Parma l’anteprima del nuovo tour di Francesca Michielin, venerdì 16 marzopresso il Campus Industry Music. L’annuncio è stato appena dato, alla vigilia dell’uscita del nuovo singolo, “Io non abito al mare”, prevista per venerdì 17 novembre, che a sua volta anticipa il nuovo disco, che verrà pubblicato a gennaio 2018. I biglietti per le date saranno in vendita dalle ore 10.00 di giovedì 16 novembre su Ticketmaster.it, Ticketone.it e tutti i punti vendita autorizzati.

“Io non abito amare” porta la firma di Francesca, come sempre autrice dei suoi brani, per la prima volta in collaborazione con Calcutta. Questo è un brano che esalta la difficoltà di comunicare, la differenza che c’è tra sentire ed ascoltare e gli ostacoli in mezzo alle nostre parole. Probabilmente è una delle canzoni d’amore più coraggiose che Francesca abbia scritto, perché pur nell’incomprensione generale e nella tensione di un mondo di relazioni forzatamente passionali, c’è voglia di abbracciarsi, di non avere paura di mostrare quel lato del sentimento che è pura tenerezza. Quest’ultima viene “censurata” proprio sulla foto di copertina del singolo, dove l’abbraccio è nascosto dai pixel, derubandolo così di definizione e intensità.

“Ho il mare nella testa – spiega Francesca – perché per vent’anni il mio cuore è stato sopra una montagna. E dove c’è ora la montagna una volta c’era il mare e ho imparato ad ascoltare il silenzio che ha lasciato.”

Dal 20 novembre arriverà anche il video firmato da Giacomo Triglia, all’ottava collaborazione con Francesca, la clip è stata girata in provincia di Trapani al Cretto di Burri, l’opera di land art realizzata site specific tra il 1984 e il 1989 dove sorgeva la città vecchia di Gibellina, completamente distrutta dal terremoto del 1968.

Irriverenti, eccentrici e giovanissimi i Måneskin arrivano sui palchi delle principali città italiane dopo il grande successo a X Factor, con un tour che non mancherà di stupire il pubblico e con un sound riconoscibile, potente e uno stile unico.

La band, che ha già dimostrato di cosa può essere capace sia in tv sia su un palco importante come quello del Forum di Assago, dove si è decretata la finale del talent, tornerà ad esibirsi dal vivo, con la forza che li ha sempre caratterizzati, per 14 date cheVivo Concerti è orgoglioso di presentare. Domenica 18 marzo 2018 saranno al Campus Industry Music di Parma, prevendite attive online sul circuito Ticket One dal 21 dicembre e nei punti vendita dalle 10 di domenica 24 dicembre.

Gruppo rivelazione del 2017, i Måneskin, il cui nome significa “chiaro di luna” in danese (in onore alle origini della bassista), sono: Damiano cantante (18), Victoria al basso (17), Thomas alla chitarra (16), e Ethan alla batteria (17).

La band romana rappresenta una novità nel panorama pop italiano e questo ha contribuito ad attirare le attenzioni di un ampio pubblico. Finalisti di X Factor, propongono una sonorità inedita: un mix di indie rock, raggae, pop, mescolato con la vocalità soul del frontman Damiano.

I Måneskin interpretano in maniera innovativa, grazie alla loro giovane età, i riferimenti di storia dello stile nel mondo del rock, del cinema, e non solo, mischiandoli con il loro tocco personale e fortemente riconoscibile.

Il 15 dicembre esce per Sony Music l’Ep di debutto “Chosen”, che prende il nome dall’inedito presentato al talent. Il brano è già disco d’oro, oltre 3 milioni di streaming su Spotify e il video a una settimana dall’uscita conta 2 milioni di visualizzazioni. Il singolo è stato scritto e prodotto dagli stessi Måneskin, così come la seconda traccia inedita, “Recovery”. Prodotto da Lucio Fabbri e contenente anche le cover assegnategli da Manuel Agnelli durante il programma, il disco raggruppa: Vengo Dalla Luna (Caparezza), Beggin’ (Frankie Valli & Four Seasons), Let’s Get It Started (The Black Eyed Peas), Somebody Told Me (The Killers), You Need Me, I Don’t Need You (Ed Sheeran).

La band arriva finalmente live nei migliori club italiani con tutta la carica che li contraddistingue!

Sabato 17 marzo, per un evento presentato da Via Audio in collaborazione con Never Say Die e Campus Industry Music, a Parma vanno di scena gli anni 80, il decennio che sta vivendo un fortissimo revival in questo periodo, con la musica synth, i pantaloni a vita alta, la passione per i videgiochi retrò e i colori sgargianti. Apertura porte alle 22:30, alle 23 inizia la selezione “New Retro Wave” di Never Say Die e a mezzanotte scatta il party “80s Never Die”. Per tutta la notte, saranno presenti nel locali videogame da sala giochi dell’epoca, un angolo trucco e proiezioni di video e film iconici per entrare al massimo nell’atmosfera e nello stile giusti. Prevendita (consigliata) a 8 euro più diritti di prevendita, biglietti in cassa, fino a esaurimento disponibilità, a 10 euro.