Collecchio Softball A1: ecco la rosa per la stagione 2018

La stagione ufficiale di A1 softball prenderà il via il 7 aprile. Il Collecchio però sarà di riposo quindi debutterà il weekend successivo, ovvero sabato 14 aprile, in casa contro la Sestese in Coppa Italia.

Opening game del campionato sarà invece sabato 28 aprile.

La formazione che si appresta ad affrontare la stagione 2018 non si discosta molto da quella che ha ben figurato lo scorso anno. Grazie al lavoro fatto in questi anni con il settore giovanile, anche quest’anno vedremo aggregate alla prima squadra ben 3 ragazze dell’U21.

Sono, in rigoroso ordine alfabetico Giulia Azzali (2000), Claudia Ferrari (2000) e Silvia Gerbella (2001).

Esterno mancino con buona velocità sulle basi la prima, interno destro che sfrutta la sua velocità battendo da mancina la seconda, interno “di potenza” la terza. Tutte tre collecchiesi doc.

Per guadagnarsi un posto in prima squadra si stanno allenando da novembre sotto la guida del preparatore atletico Massimo Bassi, del manager Marco Villani e dei coaches Davide Pessina e Massimo Melassi.

Altro innesto per la stagione 2018 il rientro di Valentina Tondini che, dopo qualche stagione nelle serie minori con la Crocetta e un anno di inattività per impegni di lavoro, non ha saputo resistere al richiamo della terra rossa.

Una squadra giovane e nel segno della continuità, con un roster così composto

Lanciatrici: in attesa di annunciare la lanciatrice straniera, la pedana sarà affidata come lo scorso anno aNatascia Ablondi, Federica Tagliavini, Alessia Zavaroni a cui si aggiunge Elena Aroldi (ritornata ad allenarsi con la squadra seniores). Pronte in caso di necessità anche Alessia Colonna e Alessia Melegari.

Ricevitrici: Elena Chiesa, fresca dell’esperienza con la nazionale italiana all’ Asia Pacific Cup di Sydney, Chiara Bernardi e Rachele Scarnacasaccio.

Interni: Giulia Ravanetti, Chiara Bassi, Alessia Colonna e Alessia Melegari. Per giugno è previsto anche il rientro di Tara Melassi attualmente negli Stati Uniti per un anno di studio.

Appende, ci auguriamo solo temporaneamente, il guantone al chiodo Nicole Zerbini. La cucina del suo ristorante, La Porta a Viarolo, per questa stagione ha bisogno di lei.

Esterni: Arianna Lori, Martina Bonazzi, Giulia Fattori e Khady Sy Savanne. Emma Cenzon, in prestito dal Rovigo ma in Florida a studiare, si aggregherà alla squadra nella pausa estiva universitaria.

Non resta che attendere un pò di sole per iniziare con le amichevoli precampionato, già in programma per il prossimo weekend e poi da aprile si farà sul serio!