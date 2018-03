Annullato l’appuntamento con il divertimento delle giostre di San Giuseppe per i ragazzi con disabilità

Causa maltempo previsto per domani, Giovedì 15 marzo siamo ad annullare la prevista conferenza stampa prevista alle ore 10.30, presso il parcheggio scambiatore Sud in Largo Simonini appuntamento con il divertimento delle giostre di San Giuseppe per i ragazzi con disabilità e i loro accompagnatori.

“L’’iniziativa, promossa dal Comune di Parma, e voluta dai gestori del parco divertimenti, la mattinata dedicata ai ragazzi con disabilità presso il Luna Park di Parco Simonini è spostata a venerdì 16 marzo alle ore 10.30”.

Giostre gratis e a velocità ridotta per la tradizionale iniziativa che rientra nel calendario di eventi realizzato dal comitato di gestione del Luna Park rimandate quindi a venerdì 16 marzo dove sarà presente l’assessore al Welfare Laura Rossi.

Domani, giovedì 15 marzo, alle ore 10.30, presso il parcheggio scambiatore Sud in Largo Simonini appuntamento con il divertimento delle giostre di San Giuseppe per i ragazzi con disabilità e i loro accompagnatori. Un’iniziativa, promossa dal Comune di Parma, e voluta dai gestori del parco divertimenti.

Giostre gratis e a velocità ridotta per la tradizionale iniziativa che rientra nel calendario di eventi realizzato dal comitato di gestione del Luna Park.

Sarà presente l’assessore al Welfare Laura Rossi.