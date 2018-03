Si è insediata la nuova Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio che sarà composta da sette professionisti: arch. Andrea Mambriani, arch. Christian Manfrini, arch. Giovanni Saccani, geom. Angelo Ombellini. Arch. Domenica Caldarola, dr Antonio di Lauro e ing. Francesco Fulvi.

Ha aperto l’incontro l’assessore alle Politiche di Pianificazione e Sviluppo del Territorio e delle Opere pubbliche Michele Alinovi: “Diamo il benvenuto ai nuovi componenti della Commissione, la vostra attività sarà preziosa in quanto andrete a valutare la qualità dei progetti che vi verranno sottoposti a seconda delle vostre specifiche professionalità. Ringrazio i componenti della Commissione uscenti che hanno lavorato proficuamente e con competenza in questa delicata attività a servizio dell’Amministrazione e dei cittadini di Parma. Auguro inoltre buon lavoro alla nuova Commissione che sono convinto sarà in grado di operare con altrettanta capacità e professionalità”.

I componenti della Commissione uscente hanno poi illustrato ai nuovi membri l’attività svolta. Nella seduta di oggi sono stati eletti il presidente della CQAP Andrea Mambriani e la vicepresidente Domenica Caldarola.

La CQAP, istituita dalla L.R. n.15 del 2013, è un organo esclusivamente tecnico, che ha il compito di esprimere pareri non vincolanti, sugli aspetti architettonici degli interventi edilizi e sul loro inserimento nel contesto urbano, paesaggistico e ambientale.