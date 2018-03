Controlli dei Carabinieri in occasione del “Mercanteinfiera”

I Carabinieri di Parma nei giorni della manifestazione “Mercanteinfiera” edizione primavera 2018, hanno effettuato dedicati servizi al fine di assicurare il regolare svolgimento della manifestazione.

In particolare dal giorno di apertura sono stati eseguiti oltre 250 ore di servizio dai carabinieri tramite la presenza quotidiana di una pattuglia in divisa all’interno degli stand, nonché la presenza di diversi militari in borghese per reprimere la consumazione di reati all’interno e all’esterno dell’esposizione.

Prezioso e’ stato anche il contributo dei militari della s.o.s., ovvero le squadre operative di supporto, al fine di garantire un’adeguata sorveglianza degli obiettivi sensibili e consentire un sereno svolgimento della manifestazione per quanto concerne l’incolumità pubblica.

Le sos sono unità speciali antiterrorismo messe in campo dal comando generale con uomini appositamente addestrati ed in grado di fronteggiare le situazioni più particolari. i militari sono dotati di un equipaggiamento speciale tra cui armi lunghe d’assalto, giubbotti e caschi antiproiettile nonché speciale attrezzatura in uso normalmente ai reparti d’élite dell’antiterrorismo permettono al comando provinciale di Parma di disporre di uno “scudo” di prima risposta antiterrorismo versatile e configurabile secondo le necessità del momento in qualsiasi parte della città.

Nel corso della manifestazione sono stati:

identificate 89 persone di cui 28 extracomunitarie;

controllati 20 automezzi.

denunciate due persone di cui una per ricettazione e una per furto;

Inoltre militari dipendenti con la prezioso collaborazione personale nucleo cc Ispettorato del Lavoro di Parma ad esito servizio ispettivo in occasione dello smontaggio e disallestimento degli stand espositivi della manifestazione fieristica:

1) contestavano tre “provvedimeni di sospensione attività imprenditoriale” per aver ammesso al lavoro lavoratori non regolarmente assunti;

2) elevato contravvenzioni amministrative per un totale di 26.000 euro;

3) identificate nr. 29 persone di cui nr. 14 extracomunitarie di questi n. 2 di nazionalita’ italiana e n. 6 extracomunitari impiegati nello smontaggio e facchinaggio degli stand espositivi da parte degli operatori senza regolare contratto di lavoro.

4) proceduto all’espulsione amministrava di un cittadino peruviano perche’ sorpreso mentre prestava la propria opera lavorativa privo del permesso di soggiorno.