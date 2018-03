Quando arriva un animale in casa occorre l’anagrafe canina

Sportello “Anagrafe Canina” attivo presso il Canile Municipale “Lilly e il Vagabondo”, via Melvin Jones n. 19/A. I proprietari di animali d’affezione possono effettuare le pratiche di registrazione esclusivamente presso il Canile Municipale, senza necessità di passaggio al DUC.

Quando un animale entra in famiglia deve essere obbligatoriamente iscritto nell’anagrafe degli animali. Cani, gatti e furetti e sono censiti regolarmente (anche i gatti selvatici catturabili ed appartenenti alle colonie feline del Comune di Parma) presso lo sportello del Canile Municipale “Lilly e il vagabondo” aperto il lunedì e mercoledì dalle 8.30 alle 16.30; martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30. Il Canile è raggiungibile con l’autobus numero 6 e offre un ampio parcheggio.

Iscrivere il proprio animale presso l’anagrafe canina diventa anche l’occasione per conoscere l’attività del canile. Il canile Lilli e e il Vagabondo oltre che ospitalità ai randagi offre il servizio recupero animali h 24 Tel. 334.36.34.694, organizza corsi di formazione per i futuri volontari del canile e del gattile, e anche vari eventi di interesse per i proprietari di animali d’affezione.

Per la tutela degli ospiti a quattro zampe e dei propri animali è opportuno recarsi al canile senza essere accompagnati dal proprio cane.