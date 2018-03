Festa di Primavera al mercato di Campagna Amica a Fidenza

Per festeggiare insieme ai consumatori l’imminente arrivo della primavera il Mercato di Campagna Amica a Fidenza organizza per venerdì 16 marzo in Piazza Grandi una mattinata ricca di eventi. Alle ore 9,30 sono previsti laboratori sul magico mondo della api e del miele a cura dell’azienda agricola Andrea Pilotti, rivolti alle classi della scuola elementare “De Amicis” di Fidenza che hanno aderito al progetto Educazione alla Campagna Amica. Un modo istruttivo per fare didattica a diretto contatto con chi alleva le api e produce il miele e far scoprire alle nuove generazioni storia, tipologia, caratteristiche e proprietà nutritive.

Alle ore 11,00 i consumatori che fanno la spesa al mercato potranno partecipare alla “Riffa pasquale”: presentando lo scontrino di un acquisto al mercato avranno diritto di partecipare all’estrazione del tipico dolce delle feste pasquali: la colomba “Giorgione” 100% italiana, realizzata con ingredienti di produttori nazionali.

Non mancherà, inoltre, uno spazio informativo dove si potrà conoscere e sottoscrivere la petizione #stopcibofalso avviata da Coldiretti e Campagna Amica per chiedere all’Unione Europea di rendere obbligatoria l’indicazione di origine degli alimenti. Raccolta firme – precisa Coldiretti – che proseguirà anche al Mercato di Campagna Amica del sabato mattina in L.go Calamandrei presso Barilla Center a Parma.

Tutti- comunica Coldiretti Parma – sono invitati a questa mattina di festa, che anticipa l’equinozio di primavera del 21 marzo, per salutare insieme l’arrivo della primavera con i sui frutti e i suoi fiori e cogliere l’occasione per mettere in tavola i prodotti del territorio, genuini e di stagione.