“La Prima Guerra Mondiale a Parma”: passeggiata narrativa promossa dall’associazione Cronache del Novecento

L’associazione culturale Cronache del Novecento organizza la passeggiata narrativa “La Prima Guerra Mondiale a Parma”, sabato 17 marzo, con ritrovo alle ore 15.45 in piazza Jacopo Sanvitale (ex sede Banca Monte).

La ricorrenza del centenario della fine della Prima Guerra Mondiale è l’occasione per riscoprire luoghi nascosti o poco noti, solitamente chiusi al pubblico, come la Cappella dei Caduti in Duomo e il Palazzo Ducale nel Parco Ducale che saranno visitabili grazie alla disponibilità della Diocesi di Parma, per la cattedrale, e alla Prefettura e al Comando dei Carabinieri per il palazzo Ducale.

Narratore della passeggiata sarà il giornalista Francesco Dradi, accompagnato dal ricercatore in Storia Contemporanea dell’Università di Modena-Reggio Emilia, Fabio Degli Esposti, tra i massimi esperti della Prima Guerra Mondiale e dei risvolti sul territorio emiliano che, nel 1918, fu zona di guerra. Sabato 17 marzo, ricorrenza dell’unità d’Italia, è una data simbolica per commemorare quei tragici anni per la nazione.

La passeggiata si terrà anche in condizioni di tempo bigio, essendo previste visite e soste in luoghi coperti. Il termine è previsto alle ore 18 in viale IV Novembre (parcheggio Toschi).

La passeggiata è riservata ai soci dell’associazione Cronache del Novecento. È possibile tesserarsi sul posto: il costo della tessera per il 2018 è di 5 euro e il contributo richiesto per la passeggiata è di 5 euro.

Per informazioni e prenotazioni email: cronache900parma@gmail.com