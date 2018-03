La parmigiana Gambarini potrebbe ancora entrare in Parlamento al fotofinish. In Trentino si stanno riconteggiando le schede

Si apre una possibilità per la parmigiana Francesca Gambarini (Forza Italia) di entrare al foto-finish in Parlamento.

Il giornale “Il Dolomiti” scrive che sono ancora in atto i conteggi delle schede elettorali negli uffici circoscrizionali anche del Trentino Alto Adige “e per quanto riguarda il proporzionale e potrebbe saltare l’elezione di Stefania Segnana della Lega in favore di quella di Michaela Biancofiore. Biancofiore è già sicura di entrare in Parlamento essendo stata eletta anche nel collegio di Piacenza, sempre al proporzionale, ma, per dei meccanismi interni del Rosatellum, dovrebbe rientrare anche nel collegio del Trentino Alto Adige dove, avendo preso meno voti in termini di cifra elettorale, sarebbe eletta.”

In quest’ultimo caso sarebbe eletta anche la Gambarini che era collocata nella lista del proporzionale emiliano appena sotto la Biancofiore.