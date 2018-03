Finisce in carcere pusher che spacciava droga davanti alla scuola Racagni

I Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile ieri mattina, effettuavano un servizio in abiti civili finalizzato a prevenire lo spaccio di stupefacenti in zona Buffolara, in particolare la zona nei pressi della scuola primaria Racagni era stata segnalata quale luogo d’incontro tra spacciatori e clienti. effettivamente dopo poco che i militari si erano appostati notavano transitare un cittadino extracomunitario in sella a una bicicletta di colore nero.

Lo stesso percorreva via la Grola, giungendo poco dopo in via San Pier Damiani, fermandosi davanti la scuola, ove ad attenderlo vi erano due giovani che erano appena arrivati a bordo di una Kia Rio.

Lo straniero, senza scendere dalla bicicletta confabulava con uno dei giovani che era appena sceso dal veicolo lato passeggero e si allontanava in direzione di via Bocchi.

Dopo qualche attimo il ragazzo nigeriano in sella alla “sua” bicicletta tornava sul posto e si incontrava con lo stesso ragazzo che lo stava attendendo fuori dalla vettura. I due si scambiavano qualcosa e si salutavano.

Era giunto quindi il momento di vederci chiaro e fermare i protagonisti dello scambio.

Non senza fatica si fermava il giovane nigeriano (identificato in un 20enne regolare sul territorio nazionale) che accortosi di essere stato osservato tentava la fuga prima in bicicletta e poi a piedi, perquisito aveva addosso 80 euro provento dello spaccio.

Nel frattempo venivano fermati i giovani italiani 30enni residenti in provincia (Fontanellato) in particolare il passeggero ammetteva di aver appena acquistato una dose di cocaina che consegnava spontaneamente a carabinieri, che insospettiti dalla elevata somma di denaro trovata addosso allo spacciatore decidevano di perquisire in caserma l’acquirente ed effettivamente nascosta tra le mutante rinvenivano altre due dosi di stupefacente.

L’arrestato veniva quindi accompagnato presso il carcere di Parma, per rispondere dell’accusa di spaccio di sostanze stupefacente aggravato perché commesso nei pressi di una scuola.