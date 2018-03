Dal 23 al 24 marzo tutti a tavola la Festa della Spalla Cruda di Sissa

Sissa si preparare per una tre giorni dedicata al buon mangiare con la Festa della Spalla Cruda di Palasone Sissa che torna per la 4° edizione dal 23 al 25 marzo nel centro del paese. Quello in cartellone è un weekend ricco di eventi con degustazioni, spettacoli, incontri, organizzato dal Comune di Sissa Trecasali con il patrocinio degli Antichi Produttori, i Castelli del Ducato e il Consorzio del Parmigiano Reggiano e il sostegno di molte realtà locali e associazioni del territorio.

L’inaugurazione ufficiale della Festa sarà sabato pomeriggio alle 15 davanti alla Rocca dei Terzi alla presenza delle autorità e con il Corteo storico della Famiglia Terzi di Sissa. Ma già dal venerdì sera si potrà cenare con le musiche del Jumbo Story, così come il sabato sera, quando ad accompagnare la cena saranno i Muppets Cover Band e Dj Frambo. Durante il sabato e la domenica sono inoltre in programma degustazione della Spalla Cruda, dimostrazioni da parte dei norcini, mercato, visite guidate, animazioni varie e lo Street Food Parma Quality.

Grande novità di quest’anno è la domenica, momento clou dell’evento con il Galà della Spalla Cruda di Palasone Sissa. Un’intera giornata dedicata alla Regina dei Salumi, presidio Slow Food, che inizierà alle 9.30 con la lavorazione delle carni suine da parte dei Maestri Norcini per poi proseguire alle 10.30 con la Tavola Rotonda “Spalla Cruda, tradizione antica per palati moderni”, aperta al pubblico e moderata dalla giornalista Chiara Marando, che prevede l’intervento del presidente degli Antichi Produttori Marco Pizzigoni, del presidente del Consorzio del Culatello Massimo Spigaroli, dell’assessore regionale Simona Caselli, del presidente di Destinazione Emilia Natalia Maramotti, delle giornaliste Mara Nocilla del Gambero Rosso e Laura Maragliano direttrice di Sale&Pepe, del vicepresidente di Slow Food Emilia Romagna Davide Rovati e del docente dell’Università di Parma ed esperto di norcineria Ferdinando Gazza.

Alle 12 ci si sposta nell’Area della Montagnola, per il Pranzo di Gala organizzato dal Consorzio Parma Quality Restaurants che ricreerà un elegante ristorante al coperto, dove assaporare un menù dedicato alla Regina dei salumi e ai sapori del territorio. Nel ristorante in Montagnola si potrà pranzare con menù fisso e servizio al tavolo, grazie alla presenza di chef e personale di sala. Il menù prevede antipasto con degustazione di Spalla Cruda e altri salumi locali e Sformato alla zucca con fonduta di Parmigiano Reggiano, per arrivare al primo piatto a base di Ravioli alla mela con erbette, Parmigiano Reggiano, tartufo e julienne di Spalla Cruda e terminare con la Guancia di suino brasata. A chiudere il pasto il tradizionale Busilan, ovvero la ciambella servita con zabaione caldo. Il tutto accompagnato dai vini delle cantine Monte delle Vigne e Bergamaschi. Per partecipare al pranzo occorre prenotare al 334 6687754 o via mail segreteria@antichiproduttoridelculatello.com

Chi preferisce un pasto più veloce, potrà invece scegliere l’Area coperta di piazza Roma, dove degustare solo alcuni dei piatti inclusi nel Pranzo di Gala, oltre alle Spalle Crude affettate direttamente dai produttori.

Sempre in piazza Roma, alle 15.30, il pubblico potrà infine assistere al Palio per la migliore Spalla Cruda, con gara tra professionisti e norcini amatori, che quest’anno ha raccolto un alto numero di adesioni.