Presentazione libro “Se Mira, se Kim” e reportage Corea del Nord

Lunedì 19 marzo alle ore 21 presso la Giovane Italia in via Kennedy 7 a Parma si terrà la presentazione del libro “Se Mira, se Kim” di Andrea Marsiletti.

Il romanzo ucronico è ambientato a Parma nel 2021 in un’Italia stalinista alleata della Corea del Nord di Kim Jong Un. E’ proprio la nostra città il luogo dove nel 1948 scoppia la Rivoluzione comunista, in conseguenza all’assassinio del segretario del PCI Palmiro Togliatti in un attentato.

Dopo la presentazione del libro da parte del cameo Pietro Previtera e dell’autore, Andrea Marsiletti spiegherà, dal punto di vista fotografico e ideologico, la realtà della Corea del Nord, avendo avuto la possibilità di accedervi nel 2016 ospite del Governo nordcoreano. E’ la prima volta che a Parma, e forse in Emilia Romagna, viene organizzato un reportage documentale e testimoniale di questo tipo su un Paese tanto al centro dell’attualità politica internazionale quanto sconosciuto.

L’incontro è aperto a tutti gli interessati.