L’Arca Gualerzi Amatori cade a Firenze e scende al quinto posto

Trasferta da dimenticare per l’Arca Gualerzi, sconfitto al “Marco Polo” di Firenze dal Florentia che con il 26 a 10 finale conquista vittoria e bonus offensivo.

Punteggio che rispecchia in pieno la differenza vista in campo con i ragazzi di Viappiani che non hanno potuto esprimere la potenzialità offensiva della propria linea arretrata, maggiormente penalizzati dalla pioggia caduta incessante per tutti gli 80 minuti in un terreno al limite della praticabilità che ha visto la partita iniziare con 20 minuti di ritardo dopo aver provato a ritracciare le linee del campo da gioco. I padroni di casa al contrario, più aggressivi e ordinati, hanno potuto sfruttare meglio il gioco nei punti di incontro e la fisicità del pacchetto di mischia.

Sconfitta senza attenuanti ma quella odierna ma anche spunti positivi per l’Amatori che finalmente con l’innesto di Staibano ha tenuto in mischia ordinata anche se la lista degli infortunati continua ad allargarsi e ancora in prima linea, questa volta con l’infortunio alla spalla occorso a Kevin Tolaini ad inizio ripresa.

Con questa sconfitta l’Arca Gualerzi scende al quinto posto in classifica e viene agganciata dal Romagna che quest’oggi ha espugnato il campo dell’Arezzo fanalino di coda. Domenica prossima altro impegno d’alta quota con i blucelesti che ospiteranno a Moletolo il Livorno che con la vittoria e il bonus offensivo di oggi ha raggiunto I Medicei al secondo posto in classifica.

Florentia – Arca Gualerzi Amatori 26 – 10 (Pt 19 – 3)

Marcatori: Pt. 9’m tr Florentia, 16’m tr Florentia, 26’cp G. Torri, 34’m Florentia; St. 30’m Florentia, 80’m Balestrieri tr G. Torri

Florentia Rugby: Bini; Fasano, Giovanni Stefanini, Colangeli, Fei; Valente (cap.), Ferrara; Gatta, Baggiani, Zonta; Rialti, Palmiotto; Ciaramelletti, Chellini, Vicerdini. A disposizione: Caprio, Lunardi, Goretti, Palandri, Borgianni, Martini, Franciolini. All.: Ferraro

Arca Gualerzi Amatori Parma: Alberto Orsenigo; Ciccarelli, Carra (cap.) (60’ Mezzadri), Bianconi (62’ Pietroni), Cantoni; Torri, Gherri; Balestrieri, Pedretti (49’ Chiesi), Scarica; Minelle, Rossi; Staibano (53’ Calì), Tolaini (49’ Gatti), Amin Fawzi. All.: Viappiani

Arbitro: Markus Dosti (Roma)

Ammoniti: 20’ Palmiotto (Florentia)

Punti conquistati in classifica: Florentia 5; Amatori Parma 0