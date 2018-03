XXIII Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie

Il prossimo 21 marzo si celebrerà la XXIII edizione della Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, organizzata dal Libera e da Avviso Pubblico.

La giornata coincide, idealmente, con l’inizio della primavera e rappresenta un momento importante affinché il ricordo e la commemorazione di tutte le vittime della criminalità organizzata possano unirsi nel nostro quotidiano impegno civile. Dal 1996, ogni anno in una città diversa, viene letto l’elenco di circa mille nomi di vittime innocenti delle mafie.

Ci sono vedove, figli senza padri, madri e fratelli. Ci sono i parenti delle vittime conosciute, quelle il cui nome richiama subito un’emozione forte. E ci sono i familiari delle vittime il cui nome dice poco o nulla. Per questo motivo è un dovere civile ricordarle tutte. Per ricordarci sempre che a quei nomi e alle loro famiglie dobbiamo la dignità dell’Italia intera.

Come ogni anno, la rete di Libera, le organizzazioni sindacali, gli Enti locali, le realtà del Terzo settore, le Scuole e i tanti cittadini assieme alle centinaia di familiari delle vittime si ritroveranno in tanti luoghi, per ricordare nome per nome tutti gli innocenti morti per mano delle mafie, creando in tutto il Paese un ideale filo di memoria. Quella memoria responsabile che dal ricordo genera impegno e giustizia nel presente.

Il 21 marzo 2018 la XXII Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie si svolgerà a Foggia e in contemporanea in tanti luoghi in tutta Italia: “Terra. Solchi di verità e giustizia”, è il tema che accompagnerà la giornata. Libera ha scelto come tappa per il corteo regionale Parma

Programma – Mercoledì 21 marzo

8:45 Concentramento in piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa/viale Toschi (Parma)

9:00 Partenza del corteo e arrivo in Piazza Garibaldi.

Lettura dei nomi delle vittime innocenti delle mafie

12:00 Collegamento da Foggia per il discorso di Luigi Ciotti

Iniziative del pomeriggio

Incontro con i familiari delle vittime con il Consiglio comunale.

14:30 Incontro tra referenti di Avviso Pubblico presso la Sala consigliare del Comune di Parma

14:30 Incontro di formazione presso l’WOPA in via Palermo, 6.

15:00 Spettacolo “Una vita sospesa nell’aria” presso il Teatro delle briciole

(ingresso dal Parco Ducale).

Il 21 marzo ha il significato di voler costruire una grande opera sociale e corale, che sappia unire la memoria di tutte le vittime innocenti delle mafie, per congiungersi nei numerosi luoghi che in tutta Italia affermeranno un messaggio di impegno. Ogni spazio avrà un nome di vittima innocente delle mafie da ricordare, ogni nome avrà così la dignità che si merita. È dalla memoria di comunità che si creano impegno e giustizia sociale.

L’iniziativa coinvolge migliaia di giovani, studenti, insegnanti, docenti del mondo della scuola e dell’università, luoghi per eccellenza della memoria e dell’educazione alla cittadinanza e alla legalità democratica, insieme alla partecipazioni della cittadinanza, in quanto corresponsabile, dei nostri contesti territoriali.

Dopo l’attenzione alla presenza della criminalità organizzata, in prevalenza camorra, in Romagna – con il 21 Marzo a Rimini nella scorsa edizione – torniamo in Emilia, questa volta a Parma, città e provincia coinvolte nel processo Aemilia e, di recente, dall’appendice emiliana dell’indagine Stige. L’ultima grande indagine – riguardo alla quale si è parlato di immedesimazione tra ‘ndrangheta e imprenditoria – ci ricorda come la ‘ndrangheta sia radicata e faccia affari nella nostra regione, a scapito di chi onestamente lavora, denuncia, opera. Per questo è importante esserci: per dimostrare che non ci stiamo, per dimostrare che le storie delle tante, troppe, vittime innocenti delle mafie ci hanno insegnato a non abbassare la testa, ogni giorno, contro le mafie. Anche e soprattutto in una regione come l’Emilia Romagna che, nonostante le tante operazioni, le indagini, i processi, non ha ancora piena coscienza della gravità del fenomeno mafioso.

Il segretariato sociale RAI ha dato il suo patrocinio e promuoverà l’iniziativa tramite la trasmissione dello spot. Inoltre l’iniziativa e tutte le attività correlate sono descritte e promosse sul sito www.memoriaimpegno.it.

CGIL CISL UIL dell’Emilia Romagna, insieme a Libera, invitano le lavoratrici e i lavoratori, le pensionate e i pensionati, i giovani, gli studenti, la cittadinanza tutta a partecipare alla Manifestazione di Parma, per dimostrare con il proprio impegno diretto la volontà di sconfiggere tutte le mafie e affermare la piena legalità e i diritti.

“Essere costruttori di ponti è un abito mentale, un atteggiamento etico, un percorso culturale ed educativo: dunque riguarda la coscienza di ognuno e i valori dei singoli individui. Ma è anche un’opera sociale e corale, chiede e presuppone reciprocità. Se il ponte viene costruito contemporaneamente da entrambe le estremità, l’incontro sarà più vicino e più sicuro, l’opera più stabile e duratura”. – Don Luigi Ciotti –

CGIL CISL UIL EMILIA ROMAGNA

LIBERA EMILIA ROMAGNA