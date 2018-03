Il sindaco di Fidenza Massari: “Auguri alla concittadina Gambarini”

Con la conferma arrivata in questi giorni, abbiamo tutti i nomi dei parlamentari che rappresenteranno Fidenza e il territorio del collegio di Fidenza nel parlamento della 18esima legislatura. […]

Auguri alla concittadina On. Francesca Gambarini che grazie al ripescaggio delle ultime ore credo sia la quinta fidentina dopo l’On. Massimo Tedeschi, l’On. Giulio Ferrarini, il Sen. Luigi Grassani e il Sen. Adolfo Porcellini a sedere sugli scranni del Parlamento.

Augurando a tutte e tutti gli eletti buon lavoro e la rassicurazione che, a prescindere dal colore politico, quando si tratterà di portare avanti battaglie che abbiano ricadute positive per Fidenza troveranno sempre la disponibilità dell’Amministrazione comunale per una collaborazione onesta e costruttiva.

Si dirà: Sindaco, questa è una frase fatta.

Eppure, un parlamentare che lavora sodo e sa farsi ascoltare è davvero molto importante, lo abbiamo visto in questi ultimi anni in cui, per dire, sono arrivati i soldi per scuole, infrastrutture e bonifiche ambientali che parevano perduti per sempre. E non faccio l’elenco lungo e completo, perché poi finiremmo a parlare d’altro.

Voglio pensare che tutti i nostri rappresentanti si siano impegnati e lavoreranno – a prescindere dal loro partito, dalla modalità della loro elezione e dalla composizione del nuovo Governo che metterà alcuni in maggioranza e altri all’opposizione – per conquistarsi sul campo credibilità e affidabilità.

Se lo faranno parlando anche di Fidenza, difendendo Fidenza, portando avanti obiettivi di crescita e di finanziamento per Fidenza, troveranno sempre in questa Amministrazione chi dirà loro grazie, chi li sosterrà, chi farà un pezzo di strada insieme.

Diamo tempo al tempo: dopo gli slogan, i piccoli fans agitati, le legittime prese i per i fondelli da parte di chi ha vinto le elezioni, ora resta una sola cosa da fare vedere che Governo nascerà e da li rimboccarsi le maniche.

Buon lavoro ragazzi! A tutte e tutti voi.” Lo ha scritto sulla sua pagina Facebook il sindaco di Fidenza Andrea Massari.