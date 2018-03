Vita e canzoni di Luigi Tenco in “Forse non sarà domani” al Teatro Arena del Sole di Roccabianca

Un racconto della vita e delle opere di Luigi Tenco attraverso canzoni, frammenti di interviste e lettere che vede Rocco Papaleo protagonista e, allo stesso tempo, spettatore della vita del cantautore morto suicida cinquanta anni fa. Questo è lo spettacolo “Forse non sarà domani”, che va in scena sabato 24 marzo alle ore 21,15 al Teatro Arena del Sole di Roccabianca. Accompagnato da ottimi musicisti, Papaleo si fa voce narrante e cantante muovendosi tra ricordi e dialoghi diretti col pubblico, non senza quella ironia sorniona che lo caratterizza. Senza manierismi o affettazioni ma con la semplicità elegante di chi a Tenco ha voluto bene, di chi con la sua musica ha intrecciato momenti della propria vita, di chi è stato suo fan, e che ora ne diventa testimone sulla scena, in una condivisone collettiva con la platea, Papaleo con questo spettacolo riesce ad esprimere i pensieri e le emozioni del cantante attraverso brani come Cara maestra, Un giorno dopo l’altro, Lontano lontano, Uno di questi giorni ti sposerò, Ciao amore ciao. Il risultato è un giusto omaggio ad un artista eccezionale e vero che, a differenza di quanto sostenuto da molti, amava profondamente la vita e il pubblico.

Il suo ricordo e le emozioni sono vive e nonostante sia impossibile chiuderle in una rigida struttura scenica, la scelta autoriale di dividere in quadri gli snodi principali della poetica artistica e umana di Tenco risulta chiara ed efficace attraverso l’associazione di una canzone del suo repertorio a ciascuno dei temi affrontati dallo spettacolo: l’amore, la famiglia, o ancora la musica, i media o l’odiato Festival di Sanremo. Risulta naturale che l’attore entri ed esca dal suo personaggio in un continuum impercettibile e che gli spettatori durante lo spettacolo vengano invitati a cantare rime che di certo avrebbero ripetuto sottovoce se non gli si fosse stata data l’opportunità di riportarle alla memoria in coro diretti dallo stesso Papaleo. Arrangiate in chiave beat o sotto forma di ballate jazz, le musiche originali corrono attraversando un tempo, quello degli anni ‘60, nostalgico a molti, e di cui sembra naturale sentirsi parte anche per chi anagraficamente non lo ha vissuto, ma che delle storie che lo hanno attraversato, dei personaggi che lo hanno abitato, e delle vicende politiche e sociali che lo hanno segnato ha conoscenza, quasi per innata empatia.

