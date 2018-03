Festa di primavera al Campus Industry con i Mister Pig e Freedom!

Al Campus Industry si saluta l’arrivo della primavera: venerdì 23 marzo con il concerto dei Mister Pig e sabato 24 con Freedom!, la festa dedicata all’inizio della stagione, che sarà aperta dai Woodstock Alive, che suoneranno dal vivo.

Si comincia con i Mr. Pig, formazione ben nota nel parmense che ripercorre i grandi classici hard rock e delle zone musicali limitrofe più o meno recenti, con una scaletta che prevede Deep Purple, Led Zeppelin, Guns ‘n’ Roses, Bon Jovi, Mr. Big e Dream Theater. Guidati dal cantante e polistrumentista Michele Luppi, i Mr. Pig annoverano anche la chitarra di Michele “Dr. Viossy” Vioni, un punto di riferimento per i musicisti, con tutorial che contano decine di milioni di visualizzazioni su Youtube: da ascoltare la sua “Ludwig van Beethoven – Moonlight Sonata – 3rd Movement for electric guitar”, che conta oltre 12 milioni di visualizzazioni. Completa la formazione il bassista Giorgio Terenziani, coordinatore nazionale del reparto di basso e della didattica di MMI – Modern Music Institute. Apertura porte alle 22:00 e inizio live alle 23:00, ingresso 8 euro.

Sabato 24, Campus Industry e Via Audio presentano l’ufficiale “Freedom! Peace & Love Party”, che vedrà il locale allestito come il grande prato del concerto più famoso della storia, quello di Woodstock, con l’Ashram Corner, fatto di cuscini e piume per ascoltare la nostra musica in completo relax, e proiezioni. Apertura porte alle 22:30, alle 23:00 inizio il concerto di apertura dei The Woodstock Alive, che ripercorrerà sul palco dal vivo i brani di artisti che si sono esibiti a Woodstock – come Jimi Hendrix, Janis Joplin e Jefferson Airplane – e di altri che, anche se non fisicamente presenti in quei giorni, hanno contribuito a rendere indimenticabile quell’epoca, come Led Zeppelin, Pink Floyd e The Doors. A mezzanotte inizia il dj set a tema che animerà la notte con i grandi assoli della storia del rock, tra sonorità psichedeliche e ritmi travolgenti, con un pizzico di soul e funky per ondeggiare sfrenati.

Ingresso: 8 euro + diritti di prevendita, oppure 10 euro in cassa.