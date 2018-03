Piazzale (senza) Pace

Piazzale della Pace è uno dei più importanti parchi pubblici della città. Un imponente polmone verde situato nel cuore del Centro Storico innanzi al Palazzo della Pilotta, all’interno del parco vi sono collocati il Monumento al Partigiano e l’Ara Centrale del Monumento a Giuseppe Verdi, pregevoli opere di Marino Mazzacurati e Guglielmo Lusignoli il primo e Ettore Ximenes il secondo.

L’area fu riqualificata nelle odierne condizioni verso la fine degli anni ’90 dall’architetto svizzero Mario Botta ma, nel giro di poco tempo, Piazzale della Pace si è purtroppo trasformato in un porto franco per spacciatori, venditori abusivi e criminali in generale, con un sostanziale incremento negli ultimi anni.

Proprio sotto la scultura di Ximenes, dedicata all’immenso compositore Verdi, e ai bordi della fontana di Mario Botta, si concentra il ritrovo della criminalità dove, se di giorno ci si passa malvolentieri, alla sera diventa addirittura off-limits. I cittadini e i turisti dovrebbero avere il diritto di poter passeggiare per la città a tutte le ore, soprattutto all’interno di un parco pubblico aperto del Centro Storico. Davvero sconcertante il vedere famiglie, studenti e gruppi di ragazzi passare tranquillamente momenti di svago nel prato e poco distanti le lerce figure che bivaccano, sputano per terra, schiamazzano e quotidianamente fanno a pugni e si accoltellano.

Appare evidente che l’Amministrazione Comunale preferisce fingere di ignorare ciò che puntualmente avviene nel Piazzale, attorno a cui peraltro gravitano i più importanti musei cittadini, tentando di richiamare talvolta l’attenzione su iniziative ricreative veramente inutili se bambini e ragazzi devono condividere il verde con spacciatori e criminali.

Un massiccio, grave e duraturo intervento delle forze dell’ordine dovrebbe essere attuato al più presto per riconsegnare totalmente un fulcro della parmigianità ai cittadini, poiché Piazzale della Pace oramai non è più dei parmigiani in quanto versa in condizioni pietose e di “pacifico” gli è rimasto solo il nome.

Francesco Cavalieri Maschi

Ass. Culturale Forza Civica Parma