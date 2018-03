E’ a fortissimo rischio l’elezione della parmigiana Francesca Gambarini. L’esponente di Forza Italia era stata ripescata solo qualche giorno fa.

Ma la leghista Stefania Segnana è stata rinominata onorevole in Trentino a seguito di ulteriori calcoli, quindi la Biancofiore sarà eletta nel proporzionale di Piacenza per Forza Italia, non lasciando più il posto alla Gambarini.