Vittime delle mafie: riunione congiunta in Comune di Parma

Si è riunita, nella sala Consiglio della Residenza Municipale, la Commissione “Affari Istituzionali” e la III Commissione consiliare “Personale, Organizzazione, servizi generali, comunicazione, servizi informatici, Polizia municipale e sicurezza integrata”, dedicate a “La promozione della cultura della legalità.

Riflessioni e propositi della comunità alla vigilia della Giornata nazionale della Memoria e dell’Impegno Civile in ricordo delle Vittime Innocenti delle mafie che si terrà domani 21 marzo”.

“La riunione celebra il ‘centesimo passo’ di avvicinamento alla Giornata in ricordo delle Vittime di Mafia. La Commissione Congiunta ha un alto valore simbolico ma sopratutto concreto e operativo. Abbiamo voluto unire i protagonisti, i cittadini, gli Enti in quanto solo l’unione di intenti può creare una rinnovata legalità, come primo baluardo contro i rischi degenerativi e disgregativi derivanti dalla contaminazione della criminalità organizzata”, ha introdotto il Presidente del Consiglio Alessandro Tassi -Carboni.

Saldare i rapporti fra portatori di valori comuni consentirà di tessere una salda rete a protezione di una comunità sana nella quale diritti e doveri sono garantiti dal patto sociale sottoscritto dai cittadini così come sancito nei principi costituzionali.