Operazioni antidroga dei Carabinieri in vari punti della città

Il 20 marzo, nel corso della serata, militari dei Carabinieri coadiuvati dal nucleo cinofili di Bologna, ad esito di un predisposto servizio finalizzato al contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti nonché al controllo dei luoghi di aggregazione di cittadini extracomunitari, deferivano in stato di liberta’ alla Procura della Repubblica di Parma un 27enne tunisino, senza fissa dimora, disoccupato, censurato. Questi in viale Mentana veniva trovato in possesso di 11,20 grammi di sostanza stupefacente tipo hashish, abilmente occultata sulla persona.

Stessa sorte per un 23enne nigeriano ’94, senza fissa dimora in Italia, celibe, nullafacente, censurato, regolare sul territorio nazionale perché all’interno del Parco Ducale, alla vista della pattuglia, tentava di liberarsi di un sacchetto che recuperato risultava contenere sostanza stupefacente del tipo marijuana pari a 10,55 g.

Nel corso dello stesso servizio si procedeva a rinvenire e sequestrare tra i cespugli del Parco Ducale 27,77 di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

Nel parco Falcone Borsellino sono stati sequestrati 13,72 g di sostanza stupefacente tipo hashish e 80,21 g di sostanza stupefacente del tipo marijuana. In p.le Gen. C. A. Dalla Chiesa 24 g di sostanza stupefacente del tipo metanfetamina e 42,39 g di sostanza stupefacente del tipo marijuana occultati in parte sotto una saracinesca in alluminio dell’immobile ivi presente ed in parte nelle cavita’ ricavate dal muro adiacente le cabine telefoniche laterali al Bar Europa.

Segnalati alla Prefettura di Parma per detenzione di modica quantità di sostanza stupefacente 3 cittadini extracomunitari (probabili pusher) fermati in Piazzale della Pilotta e 4 italiani. Identificati 29 soggetti di cui 25 extracomunitari.