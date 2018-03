Seminario dell’assessore Michele Alinovi al Politecnico di Milano

L’assessore alle Politiche di Pianificazione e Sviluppo Territoriale e delle Opere Pubbliche del Comune di Parma, Michele Alinovi, ha tenuto oggi un seminario nel polo territoriale di Piacenza del Politecnico di Milano presso la scuola di Architettura, Urbanistica e Ingegneria delle Costruzioni, nell’ambito del laboratorio di Urbanistica e Analisi della città e del territorio, promosso dalla professoressa Maria Fiorella Felloni, per l’anno accademico 2017 – 2018.

Al centro del suo intervento “Luoghi e temi della rigenerazione urbana a Parma”, con riferimento al “Piano Periferie” che ha ottenuto 18 milioni di euro di finanziamenti governativi per dare seguito a proposte progettuali di “rigenerazione urbana”, con interventi in varie zone della città che verranno riqualificate in una logica di “non consumo di suolo”.