Callori (FI): “Sono esterrefatto per i rinvii sul Ponte di Colorno”

Intervento di Fabio Callori – Vice Coordinatore Vicario Forza Italia – Regione Emilia Romagna – a seguito del rinvio della Conferenza dei servizi : “Vengo a conoscenza, e ne resto esterrefatto, che la Conferenza dei Servizi che avrebbe dovuto dare via libera all’iter per la sistemazione del Ponte sul Po tra Colorno e Casalmaggiore, interdetto al traffico addirittura dallo scorso 7 settembre, non ha dato alcun esito; è stata rimandata per la mancanza del Parere da parte dell’Agenzia Sicurezza del Territorio della Regione che si è riservata di chiedere un ulteriore approfondimento in materia antisismica.

Il parere positivo da parte della Conferenza dei Servizi è indispensabile per procedere nei successivi passaggi burocratici e tale rallentamento non fa che peggiorare l’attuale sistema viabilistico.

Non è pensabile e tantomeno accettabile che per mancanze burocratiche si rallentino e addirittura si blocchino lavori che dovrebbero avere priorità assoluta.

Ritengo quindi che sia l’ennesima beffa che la Regione Emilia Romagna compie a danno dei cittadini, degli utenti stradali, delle attività economiche e commerciali che da diverso tempo sono in difficoltà a causa di questa condizione. E’ assurdo che opere di tale importanza, talvolta addirittura unici punti di collegamento tra le regioni siano così poco considerate. La loro piena funzionalità deve avere precedenza assoluta e le opere di manutenzione strutturale devono essere periodicamente e sistematicamente eseguite su tutti i viadotti.

Auspico che non si verifichino ulteriori ed aggiuntivi disagi e ritardi e invito gli organismi preposti a considerare le difficoltà affrontate quotidianamente dalla collettività e ad agire con la massima rapidità.”