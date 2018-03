Posata la prima pietra del nuovo Headquarters Chiesi di Parma

Il Gruppo Chiesi annuncia oggi, nell’ambito della celebrazione della posa della prima pietra, avvenuta alla presenza delle autorità locali (tra le quali il sindaco Federico Pizzarotti, l’assessore Michele Alinovi e il direttore dell’Unione Parmense degli Industriali Cesare Azzali), l’avvio dei lavori per la costruzione del nuovo Headquarters situato a Parma.

La futura sede, che sorgerà lungo via Paradigna, di fronte al Centro Ricerche Chiesi inaugurato nel 2011, si svilupperà su una superficie di 46.300 metri quadrati, dove saranno ospitate circa 540 persone degli uffici direzionali del Gruppo internazionale orientato alla ricerca, attualmente presente con proprie filiali in 27 Paesi del mondo.

“Parte un ampio disegno strategico volto a rafforzare e supportare la crescita e l’intenazionalizzazione del Gruppo, il progetto dedicato alla costruzione del nuovo Headquarters rappresenta un pilastro fondamentale della nostra strategia per guidare lo sviluppo su scala globale” spiega Ugo Di Francesco, amministratore delegato. “Un passo verso il futuro che vogliamo intraprendere a Parma, città in cui Chiesi ha le sue radici e sul cui territorio vuole continuare a investire, per rispondere in maniera competitiva alle sfide di un contesto farmaceutico in costante evoluzione”.

Il progetto si sviluppa secondo tre driver principali, rappresentati da una nuova visione del luogo di lavoro, organizzato in spazi condivisi e articolati secondo le attività svolte, con l’obiettivo di favorire e ottimizzare il lavoro in team, una valorizzazione e fruizione degli spazi collettivi per favorire la socialità e il benessere delle persone, e infine una particolare attenzione agli aspetti di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica.

“Persone, innovazione, sostenibilità: sono queste le parole chiare che guidano la filosofia del futuro Headquarters e ‘fil rouge’ anche della celebrazione di posa della prima pietra, che ha visto un momento di partecipazione collettiva da parte delle nostre persone accanto ai componenti della nostra famiglia” racconta Alessandro Chiesi, Head of Region Europe e Sponsor del Progetto Chiesi Headquarters. “Le persone sono la vera anima del progetto, e hanno contribuito attivamente all’ideazione e progettazione del loro futuro ambiente di lavoro. Vogliamo che la nuova sede possa essere un ambiente confortevole e a misura d’uomo, un ecosistema favorevole all’innovazione in cui i nostri collaboratori possano sentirsi stimolati a generare idee, contribuendo così alla crescita dell’azienda grazie al costante scambio di conoscenze ed esperienze.”

La conclusione dei lavoro dell’Headquarters Chiesi è prevista nel 2020.