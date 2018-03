Giving Power to Young People | 9 sguardi rivelano Parma

Inaugurazione Mostra Fotografica

Sabato 24 marzo 2018 alle 17.00

c/o Officina Arti Audiovisive (Via Mafalda di Savoia 17/a)

Tutto ebbe inizio a ottobre 2017, quando Marc Ibañez , Guim Tió e Marcel Cururella , artisti spagnoli autori del progetto “GIVING POWER TO YOUNG PEOPLE -17 SGUARDI RIVELANO JUAREZ” , portato in anteprima a Parma dal CUBO Gallery, incontrarono per la prima volta i ragazzi e le ragazze del Centro Giovani Montanara e Centro Educativo Pomeridiano Pablo.

Dopo un primo momento pratico e laboratoriale, partendo dal racconto del progetto pilota iniziato in Messico, gli artisti hanno mantenuto i contatti con ragazzi ed educatori anche a distanza, cercando durante l’autunno di fornire loro gli strumenti tecnici ed emotivi per sviluppare la propria consapevolezza critica attraverso il mezzo fotografico.

Questa “corrispondenza” si è quindi trasformata in un vero e proprio percorso pedagogico, coordinato dagli educatori di Gruppo Scuola e Officina Arti Audiovisive, il cui esito è la mostra delle fotografie realizzate dai 9 giovani partecipanti: Michela Ronzoni, Stella Bergenti, Sofia Da Riva, Andrea Cervone, Bianca Salvarani, Imane El Masnaoui, Morena Acquistapace, Maria Acquistapace e Monica Edobor.

Ventidue scatti che, immortalando luoghi, momenti o persone significativi, rispecchiano una visione personale e soggettiva e al contempo regalano altrettanti sguardi della città in cui tutti possono rispecchiarsi.