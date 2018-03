Il parmigiano Angelo Franzè ospite di “Buono a Sapersi” di Elisa Isoardi su Rai Uno

Venerdì 23 marzo a “Buono a Sapersi”, alle 11.05 su RAI UNO, con ELISA ISOARDI si parlerà di PIZZA, piatto famoso in tutto il mondo, utile contro la pirosi gastrica, quel disturbo che provoca il “bruciore di stomaco”.

RENATO BOSCO, esperto di lievitazioni, racconterà la storia della pizza e le infinite varianti per tutte le paste.

STEFANIA PAPA, nutrizionista, ne descriverà le proprietà benefiche, con un occhio alle versioni più salutari.

Il Professor ANGELO FRANZÈ, Direttore di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva all’Ospedale “Piccole Figlie” di Parma, spiegherà come i carboidrati della pizza possono aiutarci a digerire velocemente per evitare il “bruciore di stomaco”.

DANIELE PACELLI, maestro pizzaiolo, realizzerà tre pizze ispirate ai grandi classici della tradizione italiana.

Gli farà eco il maestro di cucina FABIO TACCHELLA, che preparerà una pizza dolce con marmellata di arance e frutta fresca.

Non mancherà un collegamento in diretta con l’inviato IVAN BACCHI, ospite di una scuola di pizzaioli a Napoli, per scoprire i segreti di quella arte diventata patrimonio intangibile dell’Unesco.

Spazio anche al “borsino” della spesa, con le quotazioni di Mr. Prezzo, CLAUDIO GUERRINI, dai banchi del “Mercato delle Erbe” di Bologna.