Fake news, privacy online e brand reputation: se ne parlerà a Parma

Fake news, privacy online e brand reputation sono temi di stretta attualità, portati, o sarebbe meglio dire riportati agli onori della cronaca recentemente dal caso Cambridge Analytica.

E proprio allo scopo di approfondire questo tema con addetti ai lavori, cittadini e giornalisti WOM digital agency, azienda leader in campagne data driven strategy, online reputation e web monitoring, organizza un evento cui prenderanno parte, in qualità di relatori, Alex Orlowski, CEO di WOM, e David Puente, noto blogger, debunker e cyber investigator.

L’incontro è in programma il prossimo 24 marzo presso il Business Center di Parma.

Tema al centro dell’evento sarà come analizzare, prevenire e neutralizzare le minacce provenienti dal web, attraverso metodologie e strumenti innovativi. Saranno presentati case history italiani, con dimostrazione dei dati, dei tool utilizzati per le analisi, delle best practice per identificarne gli autori e contrastarli. L’incontro permetterà di approfondire le tecniche e le soluzioni per Brand Reputation, individuazione di vulnerabilità e blocco tempestivo di eventuali minacce e crisis management.

La giornata inizierà alle 11 con un evento riservato ad aziende, marketing manager, responsabili e addetti reparto IT, Digital e Corporate Affairs e proseguirà dalle 15 alle 17 con un incontro evento aperto al pubblico ed ai giornalisti in cui verrà trattato anche il tema attuale che vede protagonisti Facebook e Cambridge Analytica.

BIO:

Alex Orlowski è uno dei maggiori esperti internazionali di Social Media Intelligence unito al big data per la creazione di campagne marketing e politiche online. E’ stato digital spin doctor alla campagna presidenziale in Perù ( link al articolo del fatto quotidiano http://bit.ly/ilfattoAlexOrlowski ) e inoltre alla campagna elettorale USA 2016 e innumerevoli campagne marketing e di reputation management a livello internazionale.

David Puente dopo la sua esperienza Casaleggio e associati si è dedicato alla lotta alle fake news e alla investigazione digitale, da qualche tempo collabora con la WaterOnMars Agency per i progetti di gestione della reputation digitale.

WOM WaterOnMars è una agenzia digitale datadriven nata a Barcellona e da circa due anni operativa a Parma il territorio italiano con un approccio olistico e unico nel suo settore.

Per partecipare all’evento è necessario iscriversi al form che trova al seguente link http://www.wateronmars.it/iscrizione/